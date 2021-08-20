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Семенченко объявил бессрочную голодовку
20.08.2021 16:00
Бывший народный депутат и основатель батальона Донбасс Семен Семенченко, который подозревается в создании частной военной компании, объявил бессрочную голодовку. Об этом он заявил в зале Киевского апелляционного суда, видеотрансляция велась на странице Семенченко в Facebook.
Бывший нардеп сообщил, что 26 июля суд отменил его круглосуточный домашний арест. Меру пресечения изменили на содержание под стражей сроком на 60 суток, и сторона защиты подала апелляцию. Сегодня, 20 августа, суд перенес рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения на 3 сентября.
Семенченко заявил, что его нахождение в изоляторе временного содержания является незаконным, и в знак протеста он объявляет бессрочную голодовку.
Теги: суд, голодовка, Семенченко
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