Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 августа

21.08.2021 11:00

За минувшие сутки, 20 августа, в Украине зафиксировали 1732 новых подтвержденных случая коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Минздрава на утро 21 августа.

Отмечается, что за минувшие сутки были госпитализированы 616 человек, 38 – умерли и 763 – выздоровели.

За все время пандемии в Украине коронавирус выявили у 2 273 558 человек, из них выздоровели - 2 200 763 человек и 53 432 человека скончались.

Всего проведено 11 652 141 ПЦР-тестов.

Первую дозу прививок от коронавируса получили 5 032 720 человек, из них 60 970 за последние сутки. Полную вакцинацию прошли 3 066 426 человек, из них 86 148 – 20 августа.

Ситуация с COVID-19 по областям:

Киев – 232 случая;

Винницкая область – 27 случаев;

Волынская область – 16 случаев;

Днепропетровская область – 148 случаев;

Донецкая область – 111 случаев;

Житомирская область – 32 случая;

Закарпатская область – 13 случаев;

Запорожская область – 119 случаев;

Ивано-Франковская область – 33 случая;

Киевская область – 68 случаев;

Кировоградская область – 8 случаев;

Луганская область – 57 случаев;

Львовская область – 108 случаев;

Николаевская область – 38 случаев;

Одесская область – 127 случаев;

Полтавская область – 33 случая;

Ровненская область – 30 случаев;

Сумская область – 64 случая;

Тернопольская область – 49 случаев;

Харьковская область – 157 случаев;

Херсонская область – 61 случай;

Хмельницкая область – 69 случаев;

Черкасская область – 21 случай;

Черновицкая область – 68 случаев;

Черниговская область – 43 случая.