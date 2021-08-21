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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 августа

21.08.2021 11:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 августа

За минувшие сутки, 20 августа, в Украине зафиксировали 1732 новых подтвержденных случая коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Минздрава на утро 21 августа.
Отмечается, что за минувшие сутки были госпитализированы 616 человек, 38 – умерли и 763 – выздоровели.
За все время пандемии в Украине коронавирус выявили у 2 273 558 человек, из них выздоровели - 2 200 763 человек и 53 432 человека скончались.
Всего проведено 11 652 141 ПЦР-тестов.
Первую дозу прививок от коронавируса получили 5 032 720 человек, из них 60 970 за последние сутки. Полную вакцинацию прошли 3 066 426 человек, из них 86 148 – 20 августа.
Ситуация с COVID-19 по областям:
Киев – 232 случая;
Винницкая область – 27 случаев;
Волынская область – 16 случаев;
Днепропетровская область – 148 случаев;
Донецкая область – 111 случаев;
Житомирская область – 32 случая;
Закарпатская область – 13 случаев;
Запорожская область – 119 случаев;
Ивано-Франковская область – 33 случая;
Киевская область – 68 случаев;
Кировоградская область – 8 случаев;
Луганская область – 57 случаев;
Львовская область – 108 случаев;
Николаевская область – 38 случаев;
Одесская область – 127 случаев;
Полтавская область – 33 случая;
Ровненская область – 30 случаев;
Сумская область – 64 случая;
Тернопольская область – 49 случаев;
Харьковская область – 157 случаев;
Херсонская область – 61 случай;
Хмельницкая область – 69 случаев;
Черкасская область – 21 случай;
Черновицкая область – 68 случаев;
Черниговская область – 43 случая.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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