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Германия передала Украине 1,5 миллиона доз CОVID-вакцины
22.08.2021 09:00
Посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен в субботу, 21 августа, передала министру здравоохранения Украины Виктору Ляшко 1,5 миллиона доз вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca. Об этом сообщила пресс-служба германского посольства в Facebook.
В посте указано, что Украина является первой страной, которая получила от Германии вакцины на двусторонней основе.
Кроме того, в посольстве информировали, что к концу года Берлин предоставит по меньшей мере 30 миллионов доз CОVID-вакцины государствам, которые в этом нуждаются.
По данным СМИ, стоимость переданной партии составляет примерно шесть миллионов евро. Транспортные расходы были покрыты в рамках Механизма гражданской защиты ЕС (UCPM).
Теги: Украина, Германия, вакцина, помощь, COVID-19
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