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Участники "Крымской платформы" приняли совместную декларацию

23.08.2021 17:00
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Участники "Крымской платформы" приняли совместную декларацию

Сегодня в Киеве состоялся саммит "Крымская платформа", на котором обсудили вопрос оккупации полуострова Россией. Участники мероприятия подписали совместный документ – декларацию, сообщает Обозреватель.
В тексте декларации участники осуждают:

  • ограничения прав человека и основных свобод жителей Крыма (право на мирные собрания, право на свободу взглядов, религии или убеждений, право на свободу объединений, ограничения на возможность искать, получать и распространять информацию);
  • препятствование работе и запугивание журналистов, правозащитников и адвокатов;
  • милитаризацию Крыма, которая подрывает безопасность и стабильность во всем Черноморском регионе;
  • препятствование свободному судоходству (проходу судов через Керченский пролив в Азовское море и обратно), потому что это имеет негативные экономические последствия для портов Украины в Азовском море и для международных торговых потоков;
  • изменение демографической структуры на полуострове (переселение российских граждан в Крым).

Согласно документу, формат "Крымской платформы" создан с целью мирного прекращения оккупации Россией Крыма и для восстановления контроля Украины над полуостровом.
Страны-участницы решили продолжить политику непризнания незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией, рассмотреть введение дальнейших политических, дипломатических и ограничительных мер в отношении РФ, когда это необходимо и если действия РФ этого потребуют.
Полный текст декларации опубликован на сайте Министерства иностранных дел Украины.



Теги: саммит, декларация, Крымская платформа
 
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