Участники "Крымской платформы" приняли совместную декларацию

23.08.2021 17:00

Сегодня в Киеве состоялся саммит "Крымская платформа", на котором обсудили вопрос оккупации полуострова Россией. Участники мероприятия подписали совместный документ – декларацию, сообщает Обозреватель.

В тексте декларации участники осуждают:

ограничения прав человека и основных свобод жителей Крыма (право на мирные собрания, право на свободу взглядов, религии или убеждений, право на свободу объединений, ограничения на возможность искать, получать и распространять информацию);

препятствование работе и запугивание журналистов, правозащитников и адвокатов;

милитаризацию Крыма, которая подрывает безопасность и стабильность во всем Черноморском регионе;

препятствование свободному судоходству (проходу судов через Керченский пролив в Азовское море и обратно), потому что это имеет негативные экономические последствия для портов Украины в Азовском море и для международных торговых потоков;

изменение демографической структуры на полуострове (переселение российских граждан в Крым).

Согласно документу, формат "Крымской платформы" создан с целью мирного прекращения оккупации Россией Крыма и для восстановления контроля Украины над полуостровом.

Страны-участницы решили продолжить политику непризнания незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией, рассмотреть введение дальнейших политических, дипломатических и ограничительных мер в отношении РФ, когда это необходимо и если действия РФ этого потребуют.

Полный текст декларации опубликован на сайте Министерства иностранных дел Украины.