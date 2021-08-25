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В Минздраве анонсировали привилегии для вакцинированных украинцев
Министерство здравоохранения Украины рассматривает введение привилегий для вакцинированных от коронавируса украинцев. В частности, для введения таких послаблений в Минздраве будут ориентироваться на страны Европы и США. Об этом сегодня во время брифинга заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует РБК-Украина.
"Будут вводиться карантинные ограничения, но для определенных сфер экономики будет разрешено работать даже в "красном" уровне эпидемиологической опасности...Например, кинотеатры, они смогут работать, если коллектив будет вакцинирован и люди, которые будут приходить к ним, будут показывать COVID-сертификат", - сказал Ляшко.
Он добавил, что сфер, где могут вводиться привилегии для вакцинированных, есть достаточно.
"Таких сфер много. Мы это видим во Франции, Германии.. рассматриваются различные варианты. Мы можем брать опыт стран ЕС и США ... посмотреть что срабатывает, а что нет, и выбрать оптимальный вариант", - отметил Ляшко.
Теги: Минздрав, вакцинация, COVID-19
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