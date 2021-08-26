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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 августа

26.08.2021 09:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 августа

В Украине за сутки зафиксирован 1 581 новый подтвержденный случай коронавируса. Количество инфицирований за минувшие 24 часа выросло почти в два раза. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Так, заразились 104 ребенка и 38 медработников.
За минувшие сутки госпитализировано 464 человека, выздоровели - 1269 человек.
Увеличилось и количество летальных исходов. Если накануне было зарегистрировано 20  смертей от COVID, то на сегодня уже 45. С начала пандемии от вируса скончались 53 566 украинцев.
За сутки протестировано методом ПЦР 23 120 человек, методом ИФА 7 427 человек, экспресс-тестами – 21 880 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (264), Донецкой (161), Одесской (119), Харьковской (105) и Луганской (93) областях.
За все время пандемии в Украине заболело 2 278 171 человек, выздоровели 2 203 429 человек, проведено ПЦР-тестов – 11 880 472.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 264 случая;
Винницкая область – 46 случаев;
Волынская область – 16 случаев;
Днепропетровская область – 79 случаев;
Донецкая область – 161 случай;
Житомирская область – 33 случая;
Закарпатская область – 21 случай;
Запорожская область – 54 случая;
Ивано-Франковская область – 23 случая;
Киевская область – 56 случаев;
Кировоградская область – 13 случаев;
Луганская область – 93 случая;
Львовская область – 40 случаев;
Николаевская область – 34 случая;
Одесская область – 119 случаев;
Полтавская область – 40 случаев;
Ровненская область – 41 случай;
Сумская область – 24 случая;
Тернопольская область – 48 случаев;
Харьковская область – 105 случаев;
Херсонская область – 50 случаев;
Хмельницкая область – 48 случаев;
Черкасская область – 35 случаев;
Черновицкая область – 81 случай;
Черниговская область – 57 случаев.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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