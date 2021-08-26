- В Минздраве анонсировали привилегии для вакцинированных украинцев14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 августа11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 августа11:00
- Участники "Крымской платформы" приняли совместную декларацию17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 августа15:00
- В Киеве открылся первый саммит Крымской платформы (ВИДЕО)13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 августа11:00
- Германия передала Украине 1,5 миллиона доз CОVID-вакцины09:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 августа11:00
- Семенченко объявил бессрочную голодовку16:00
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 августа
В Украине за сутки зафиксирован 1 581 новый подтвержденный случай коронавируса. Количество инфицирований за минувшие 24 часа выросло почти в два раза. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Так, заразились 104 ребенка и 38 медработников.
За минувшие сутки госпитализировано 464 человека, выздоровели - 1269 человек.
Увеличилось и количество летальных исходов. Если накануне было зарегистрировано 20 смертей от COVID, то на сегодня уже 45. С начала пандемии от вируса скончались 53 566 украинцев.
За сутки протестировано методом ПЦР 23 120 человек, методом ИФА 7 427 человек, экспресс-тестами – 21 880 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (264), Донецкой (161), Одесской (119), Харьковской (105) и Луганской (93) областях.
За все время пандемии в Украине заболело 2 278 171 человек, выздоровели 2 203 429 человек, проведено ПЦР-тестов – 11 880 472.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 264 случая;
Винницкая область – 46 случаев;
Волынская область – 16 случаев;
Днепропетровская область – 79 случаев;
Донецкая область – 161 случай;
Житомирская область – 33 случая;
Закарпатская область – 21 случай;
Запорожская область – 54 случая;
Ивано-Франковская область – 23 случая;
Киевская область – 56 случаев;
Кировоградская область – 13 случаев;
Луганская область – 93 случая;
Львовская область – 40 случаев;
Николаевская область – 34 случая;
Одесская область – 119 случаев;
Полтавская область – 40 случаев;
Ровненская область – 41 случай;
Сумская область – 24 случая;
Тернопольская область – 48 случаев;
Харьковская область – 105 случаев;
Херсонская область – 50 случаев;
Хмельницкая область – 48 случаев;
Черкасская область – 35 случаев;
Черновицкая область – 81 случай;
Черниговская область – 57 случаев.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
- 20 лет Независимости. Селидово: жителей стало меньше на треть
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 апреля
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 июня
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 июня
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 июля
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 апреля
- Хакеры взломали страницу оккупационной администрации Донецка в соцсети16:00
- В ОРДО за сутки от коронавируса умерли 40 человек15:00
- Автомобилисты Мариуполя провели флешмоб ко Дню Независимости Украины (ВИДЕО)10:00
- Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения на Донбассе09:00
- Сегодня возобновит работу ТКГ по Донбассу08:00
- В Донецке на один день отменят плату за проезд в общественном транспорте17:00
- Почти 700 человек прошли через гумкоридор в Еленовке под Донецком 23 августа 13:00
- За минувшие сутки на Донбассе четыре обстрела, погиб один воин ВСУ10:00
- В Краматорске подняли самый большой флаг Украины в Донецкой области11:00
- За минувшие сутки на Донбассе 5 обстрелов, погиб один украинский воин10:00
- Донецкий "Шахтер"пробился в групповой раунд Лиги чемпионов (ВИДЕО)08:00
- Заря - Рапид: прогноз на матч Лиги Европы17:00
- Хакеры взломали страницу оккупационной администрации Донецка в соцсети16:00
- В ОРДО за сутки от коронавируса умерли 40 человек15:00
- В Минздраве анонсировали привилегии для вакцинированных украинцев14:00
- COVID-19 становится «пандемией невакцинированных»13:00
- На Луганщине пять тысяч человек спели "Червону руту" (ВИДЕО)12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 августа11:00
- Автомобилисты Мариуполя провели флешмоб ко Дню Независимости Украины (ВИДЕО)10:00
- Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения на Донбассе09:00
- COVID-19 становится «пандемией невакцинированных»13:00
- Как выбрать лучшее онлайн казино в Украине: советы новичкам18:00
- На пороге нового школьного питания15:00
- 2 секрета уверенного сигнала Wi-Fi в доме18:00
- Почему Александр Петраков — отличный выбор для сборной Украины по футболу13:00
- Пользователи стали требовательнее к мониторам ПК09:00
- Лучшие букмекеры Донбасса: как выбрать контору для ставок на спорт?19:30
- Сила укола: как вакцины спасли человечество15:00
- Усиление ответственности за домашнее насилие. Главное в законе18:00
- Правда или миф? Фильтруем новости о вакцинации от COVID-1918:00
- В Донецке на один день отменят плату за проезд в общественном транспорте
- Хакеры взломали страницу оккупационной администрации Донецка в соцсети
- В Краматорске подняли самый большой флаг Украины в Донецкой области
- На Луганщине завершено строительство телебашни для вещания на территорию ОРДЛО
- Почти 700 человек прошли через гумкоридор в Еленовке под Донецком 23 августа
- В Киеве открылся первый саммит Крымской платформы (ВИДЕО)
- Сегодня возобновит работу ТКГ по Донбассу
- Участники "Крымской платформы" приняли совместную декларацию
- В ОРДО за сутки от коронавируса умерли 40 человек
- Шахтер - Монако: анонс, прогноз букмекеров, где смотреть