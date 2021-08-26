Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 августа

26.08.2021 09:00

В Украине за сутки зафиксирован 1 581 новый подтвержденный случай коронавируса. Количество инфицирований за минувшие 24 часа выросло почти в два раза. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, заразились 104 ребенка и 38 медработников.

За минувшие сутки госпитализировано 464 человека, выздоровели - 1269 человек.

Увеличилось и количество летальных исходов. Если накануне было зарегистрировано 20 смертей от COVID, то на сегодня уже 45. С начала пандемии от вируса скончались 53 566 украинцев.

За сутки протестировано методом ПЦР 23 120 человек, методом ИФА 7 427 человек, экспресс-тестами – 21 880 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (264), Донецкой (161), Одесской (119), Харьковской (105) и Луганской (93) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 278 171 человек, выздоровели 2 203 429 человек, проведено ПЦР-тестов – 11 880 472.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 264 случая;

Винницкая область – 46 случаев;

Волынская область – 16 случаев;

Днепропетровская область – 79 случаев;

Донецкая область – 161 случай;

Житомирская область – 33 случая;

Закарпатская область – 21 случай;

Запорожская область – 54 случая;

Ивано-Франковская область – 23 случая;

Киевская область – 56 случаев;

Кировоградская область – 13 случаев;

Луганская область – 93 случая;

Львовская область – 40 случаев;

Николаевская область – 34 случая;

Одесская область – 119 случаев;

Полтавская область – 40 случаев;

Ровненская область – 41 случай;

Сумская область – 24 случая;

Тернопольская область – 48 случаев;

Харьковская область – 105 случаев;

Херсонская область – 50 случаев;

Хмельницкая область – 48 случаев;

Черкасская область – 35 случаев;

Черновицкая область – 81 случай;

Черниговская область – 57 случаев.