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В АО Укрзализныця выявлена схема поставок запчастей из ОРЛО

27.08.2021 16:00
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В АО Укрзализныця выявлена схема поставок запчастей из ОРЛО

СБУ разоблачила масштабную коррупционную схему в АО Укрзализныця. Для подвижного состава поставлялись некачественные комплектующие, изготовленные на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганщины. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщает пресс-служба СБУ.
По предварительным выводам экспертов, продукция не соответствует техническим условиям эксплуатации и могла привести к повреждению контактной сети Укрзализныци, стоимость которой составляет более 3 млрд грн.
"Для получения" прибыли", участники схемы искусственно завышали стоимость товара в 10 раз. Дельцы делали это под видом закупки запчастей, произведенных из «инновационного материала», - говорится в сообщении.
Также к организации коррупционной схемы причастен гражданин РФ. Именно через его коммерческую структуру, которая находится в Киеве, осуществлялись закупки.
Сейчас на всю продукцию наложили арест, продолжаются следственные действия, правоохранители устанавливают все обстоятельства и причастных лиц.



Теги: Укрзализниця, СБУ, запчасти, ОРЛО
 
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