- В АО Укрзализныця выявлена схема поставок запчастей из ОРЛО16:00
- В Украине из-за непогоды обесточен ряд населенных пунктов в четырех областях13:00
- В Украине более 2000 новых случаев COVID за сутки10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 августа09:00
- В Минздраве анонсировали привилегии для вакцинированных украинцев14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 августа11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 августа11:00
- Участники "Крымской платформы" приняли совместную декларацию17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 августа15:00
- В Киеве открылся первый саммит Крымской платформы (ВИДЕО)13:00
В АО Укрзализныця выявлена схема поставок запчастей из ОРЛО
СБУ разоблачила масштабную коррупционную схему в АО Укрзализныця. Для подвижного состава поставлялись некачественные комплектующие, изготовленные на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганщины. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщает пресс-служба СБУ.
По предварительным выводам экспертов, продукция не соответствует техническим условиям эксплуатации и могла привести к повреждению контактной сети Укрзализныци, стоимость которой составляет более 3 млрд грн.
"Для получения" прибыли", участники схемы искусственно завышали стоимость товара в 10 раз. Дельцы делали это под видом закупки запчастей, произведенных из «инновационного материала», - говорится в сообщении.
Также к организации коррупционной схемы причастен гражданин РФ. Именно через его коммерческую структуру, которая находится в Киеве, осуществлялись закупки.
Сейчас на всю продукцию наложили арест, продолжаются следственные действия, правоохранители устанавливают все обстоятельства и причастных лиц.
Теги: Укрзализниця, СБУ, запчасти, ОРЛО
- Запчасти вышли боком
- На Харьковщине задержали местного жителя при попытке вывезти в РФ запчасти для военных вертолетов
- Чиновники "Укрзализныци" причинили государству убытки на 10 млн долл. в пользу российских компаний, - ГПУ
- СБУ задержала "гослужащую фонда госимущества" фейковой "ДНР"
- Стали известны подробности задержания бразильского наемника "ДНР"
- "Работу и чтобы не было войны" - в оккупированном Донбассе уже почти нет откровенных антиукраинских взглядов
- В Волновахе произошел пожар в больнице14:00
- Войска РФ трижды нарушили режим "тишины" на Донбассе, один украинский воин ранен12:00
- На Луганщину прибыла гуманитарная помощь от Латвии11:00
- Резников рассказал об итогах заседания ТКГ 26 августа08:00
- В Северодонецке проведут забег в память о погибших защитниках Украины17:00
- На пляжах Мариуполя установили контейнеры для пластиковых отходов16:00
- Швейцария передала Украине 1,5 млн COVID-тестов для КПВВ на Донбассе15:00
- НВФ обстреляли жилой сектор поселка под Бахмутом14:00
- Делегация Европарламента посетила зону ООС на Донбассе13:00
- «Ощадбанк» на месяц продлил действие платежных карт ВПЛ12:00
- В АО Укрзализныця выявлена схема поставок запчастей из ОРЛО16:00
- Зеленский опоздал на парад в Кишеневе15:00
- В Волновахе произошел пожар в больнице14:00
- В Украине из-за непогоды обесточен ряд населенных пунктов в четырех областях13:00
- Войска РФ трижды нарушили режим "тишины" на Донбассе, один украинский воин ранен12:00
- На Луганщину прибыла гуманитарная помощь от Латвии11:00
- В Украине более 2000 новых случаев COVID за сутки10:00
- Заря второй раз проиграла Рапиду и выбыла из Лиги Европы (ВИДЕО)09:00
- Резников рассказал об итогах заседания ТКГ 26 августа08:00
- В Северодонецке проведут забег в память о погибших защитниках Украины17:00
- COVID-19 становится «пандемией невакцинированных»13:00
- Как выбрать лучшее онлайн казино в Украине: советы новичкам18:00
- На пороге нового школьного питания15:00
- 2 секрета уверенного сигнала Wi-Fi в доме18:00
- Почему Александр Петраков — отличный выбор для сборной Украины по футболу13:00
- Пользователи стали требовательнее к мониторам ПК09:00
- Лучшие букмекеры Донбасса: как выбрать контору для ставок на спорт?19:30
- Сила укола: как вакцины спасли человечество15:00
- Усиление ответственности за домашнее насилие. Главное в законе18:00
- Правда или миф? Фильтруем новости о вакцинации от COVID-1918:00
- В Донецке на один день отменят плату за проезд в общественном транспорте
- «Ощадбанк» на месяц продлил действие платежных карт ВПЛ
- Хакеры взломали страницу оккупационной администрации Донецка в соцсети
- Резников рассказал об итогах заседания ТКГ 26 августа
- Главарь "ЛНР" опубликовал "реферат" про "исторически русский Донбасс"
- Почти 700 человек прошли через гумкоридор в Еленовке под Донецком 23 августа
- Делегация Европарламента посетила зону ООС на Донбассе
- Шахтер - Монако: анонс, прогноз букмекеров, где смотреть
- Сегодня возобновит работу ТКГ по Донбассу
- В ОРДО за сутки от коронавируса умерли 40 человек