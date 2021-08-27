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В Украине более 2000 новых случаев COVID за сутки
В Украине за сутки зафиксирован прирост заразившихся коронавирусом. Так, если накануне был зарегистрирован 1 581 COVID-случай, то на сегодня этот показатель составляет 2 032. Из них заболели 127 детей и 46 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За минувшие сутки госпитализированы 838 человек, с недугом справились 1 253 человека.
За последние 24 часа от коронавируса скончались 66 украинцев, с начала пандемии - 53 632 летальных исхода.
За сутки протестировано методом ПЦР 23 049 человек, методом ИФА 7 219 человек, экспресс-тестами 23 218 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (262), Харьковской (195), Донецкой (127), Херсонской (124) и Черновицкой (123) областях.
За все время пандемии в Украине заболело 2 280 203 человек, выздоровели 2 204 682 человек, проведено ПЦР-тестов – 11 903 521.
Суточный прирост заболеваемости в регионах
Киев – 262 случая;
Винницкая область – 58 случаев;
Волынская область – 26 случаев;
Днепропетровская область – 98 случаев;
Донецкая область – 127 случаев;
Житомирская область – 55 случаев;
Закарпатская область – 14 случаев;
Запорожская область – 72 случая;
Ивано-Франковская область – 88 случаев;
Киевская область – 64 случая;
Кировоградская область – 13 случаев;
Луганская область – 94 случая;
Львовская область – 88 случаев;
Николаевская область – 27 случаев;
Одесская область – 111 случаев;
Полтавская область – 51 случай;
Ровненская область – 47 случаев;
Сумская область – 61 случай;
Тернопольская область – 70 случаев;
Харьковская область – 195 случаев;
Херсонская область – 124 случая;
Хмельницкая область – 99 случаев;
Черкасская область – 45 случаев;
Черновицкая область – 123 случая;
Черниговская область – 20 случаев.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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