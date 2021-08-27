В Украине более 2000 новых случаев COVID за сутки

27.08.2021 10:00

В Украине за сутки зафиксирован прирост заразившихся коронавирусом. Так, если накануне был зарегистрирован 1 581 COVID-случай, то на сегодня этот показатель составляет 2 032. Из них заболели 127 детей и 46 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За минувшие сутки госпитализированы 838 человек, с недугом справились 1 253 человека.

За последние 24 часа от коронавируса скончались 66 украинцев, с начала пандемии - 53 632 летальных исхода.

За сутки протестировано методом ПЦР 23 049 человек, методом ИФА 7 219 человек, экспресс-тестами 23 218 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (262), Харьковской (195), Донецкой (127), Херсонской (124) и Черновицкой (123) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 280 203 человек, выздоровели 2 204 682 человек, проведено ПЦР-тестов – 11 903 521.

Суточный прирост заболеваемости в регионах

Киев – 262 случая;

Винницкая область – 58 случаев;

Волынская область – 26 случаев;

Днепропетровская область – 98 случаев;

Донецкая область – 127 случаев;

Житомирская область – 55 случаев;

Закарпатская область – 14 случаев;

Запорожская область – 72 случая;

Ивано-Франковская область – 88 случаев;

Киевская область – 64 случая;

Кировоградская область – 13 случаев;

Луганская область – 94 случая;

Львовская область – 88 случаев;

Николаевская область – 27 случаев;

Одесская область – 111 случаев;

Полтавская область – 51 случай;

Ровненская область – 47 случаев;

Сумская область – 61 случай;

Тернопольская область – 70 случаев;

Харьковская область – 195 случаев;

Херсонская область – 124 случая;

Хмельницкая область – 99 случаев;

Черкасская область – 45 случаев;

Черновицкая область – 123 случая;

Черниговская область – 20 случаев.