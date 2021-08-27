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В Украине из-за непогоды обесточен ряд населенных пунктов в четырех областях

27.08.2021 13:00
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В Украине из-за непогоды обесточен ряд населенных пунктов в четырех областях

В Украине вследствие грозы и сильного ветра без электричества остались 64 населенных пункта в четырех областях. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По состоянию на 7:00 27 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 64 населенных пункта в 4 областях (Сумская - 35, Днепропетровская - 20, Киевская - 7 и Донецкая - 2)", – говорится в сообщении.
Бригады облэнерго приступили к восстановлению электроснабжения.



Теги: ремонт, непогода, электроснабжение
 
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