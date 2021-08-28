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COVID-сертификаты в "Дії" сгенерировали почти 300 тыс. украинцев

28.08.2021 08:00
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COVID-сертификаты в "Дії" сгенерировали почти 300 тыс. украинцев

Украинцы стали активно оформлять COVID-сертификаты в приложении Дія. Как сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, на пятницу, 27 августа, сгенерировано почти 300 тысяч сертификатов.
"Напомню, что через приложение сгенерировать подпись и получить сертификаты могут все, кто получил 2 дозы вакцины, и имеет ID-паспорт и/или биометрический заграничный паспорт", - отметил Федоров.
Также он напомнил, что для генерации сертификата нужна электронная подпись Дія.Підпис.
"Мы сейчас работаем над тем, чтобы можно было сгенерировать сертификат и на портале Дія, используя другие виды электронной подписи", - добавил министр.



Теги: сертификат, COVID-19, Дия
 
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