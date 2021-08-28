COVID-сертификаты в "Дії" сгенерировали почти 300 тыс. украинцев

28.08.2021 08:00

Украинцы стали активно оформлять COVID-сертификаты в приложении Дія. Как сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, на пятницу, 27 августа, сгенерировано почти 300 тысяч сертификатов.

"Напомню, что через приложение сгенерировать подпись и получить сертификаты могут все, кто получил 2 дозы вакцины, и имеет ID-паспорт и/или биометрический заграничный паспорт", - отметил Федоров.

Также он напомнил, что для генерации сертификата нужна электронная подпись Дія.Підпис.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы можно было сгенерировать сертификат и на портале Дія, используя другие виды электронной подписи", - добавил министр.