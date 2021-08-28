Последние новости раздела
- COVID-сертификаты в "Дії" сгенерировали почти 300 тыс. украинцев08:00
- В АО Укрзализныця выявлена схема поставок запчастей из ОРЛО16:00
- В Украине из-за непогоды обесточен ряд населенных пунктов в четырех областях13:00
- В Украине более 2000 новых случаев COVID за сутки10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 августа09:00
- В Минздраве анонсировали привилегии для вакцинированных украинцев14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 августа11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 августа11:00
- Участники "Крымской платформы" приняли совместную декларацию17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 августа15:00
COVID-сертификаты в "Дії" сгенерировали почти 300 тыс. украинцев
28.08.2021 08:00
Украинцы стали активно оформлять COVID-сертификаты в приложении Дія. Как сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, на пятницу, 27 августа, сгенерировано почти 300 тысяч сертификатов.
"Напомню, что через приложение сгенерировать подпись и получить сертификаты могут все, кто получил 2 дозы вакцины, и имеет ID-паспорт и/или биометрический заграничный паспорт", - отметил Федоров.
Также он напомнил, что для генерации сертификата нужна электронная подпись Дія.Підпис.
"Мы сейчас работаем над тем, чтобы можно было сгенерировать сертификат и на портале Дія, используя другие виды электронной подписи", - добавил министр.
Теги: сертификат, COVID-19, Дия
Читайте также:
- В Европе начали продавать поддельные COVID-сертификаты
- В приложение "Дія" добавили электронный COVID-сертификат
- Свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат – зеленый свет для туризма
- В Кабмине назвали страны, признающие украинские COVID-сертификаты
- "ДНР" и "ЛНР" ввели собственные "COVID-сертификаты"
- Евросоюз признал украинские COVID-сертификаты
- Завтра в Донецке на маршрут выйдут два ретро-трамвая17:00
- В Волновахе произошел пожар в больнице14:00
- Войска РФ трижды нарушили режим "тишины" на Донбассе, один украинский воин ранен12:00
- На Луганщину прибыла гуманитарная помощь от Латвии11:00
- Резников рассказал об итогах заседания ТКГ 26 августа08:00
- В Северодонецке проведут забег в память о погибших защитниках Украины17:00
- На пляжах Мариуполя установили контейнеры для пластиковых отходов16:00
- Швейцария передала Украине 1,5 млн COVID-тестов для КПВВ на Донбассе15:00
- НВФ обстреляли жилой сектор поселка под Бахмутом14:00
- Делегация Европарламента посетила зону ООС на Донбассе13:00
- COVID-сертификаты в "Дії" сгенерировали почти 300 тыс. украинцев08:00
- Завтра в Донецке на маршрут выйдут два ретро-трамвая17:00
- В АО Укрзализныця выявлена схема поставок запчастей из ОРЛО16:00
- Зеленский опоздал на парад в Кишеневе15:00
- В Волновахе произошел пожар в больнице14:00
- В Украине из-за непогоды обесточен ряд населенных пунктов в четырех областях13:00
- Войска РФ трижды нарушили режим "тишины" на Донбассе, один украинский воин ранен12:00
- На Луганщину прибыла гуманитарная помощь от Латвии11:00
- В Украине более 2000 новых случаев COVID за сутки10:00
- Заря второй раз проиграла Рапиду и выбыла из Лиги Европы (ВИДЕО)09:00
- COVID-19 становится «пандемией невакцинированных»13:00
- Как выбрать лучшее онлайн казино в Украине: советы новичкам18:00
- На пороге нового школьного питания15:00
- 2 секрета уверенного сигнала Wi-Fi в доме18:00
- Почему Александр Петраков — отличный выбор для сборной Украины по футболу13:00
- Пользователи стали требовательнее к мониторам ПК09:00
- Лучшие букмекеры Донбасса: как выбрать контору для ставок на спорт?19:30
- Сила укола: как вакцины спасли человечество15:00
- Усиление ответственности за домашнее насилие. Главное в законе18:00
- Правда или миф? Фильтруем новости о вакцинации от COVID-1918:00
- Резников рассказал об итогах заседания ТКГ 26 августа
- «Ощадбанк» на месяц продлил действие платежных карт ВПЛ
- Хакеры взломали страницу оккупационной администрации Донецка в соцсети
- Главарь "ЛНР" опубликовал "реферат" про "исторически русский Донбасс"
- Делегация Европарламента посетила зону ООС на Донбассе
- В ОРДО за сутки от коронавируса умерли 40 человек
- Сегодня возобновит работу ТКГ по Донбассу
- НВФ обстреляли жилой сектор поселка под Бахмутом
- Зеленский опоздал на парад в Кишеневе
- Швейцария передала Украине 1,5 млн COVID-тестов для КПВВ на Донбассе