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СБУ ликвидировала в Киеве ботоферму, дискредитировавшую Крымскую платформу
В Киеве разоблачена мощная ботоферма, которую российская интернет-агентура использовала для дискредитации Украины перед международным сообществом. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что злоумышленники распространяли через соцсети антиукраинские лозунги и дезинформацию о результатах проведения Крымской платформы. Основная деятельность злоумышленников была сфокусирована на сетях Facebook, Instagram и Tik-Tok.
Для распространения искаженных фактов и откровенной дезинформации они администрировали более 15 тыс. анонимных аккаунтов.
Установлено, что среди организаторов противоправной деятельности - четверо жителей Киева. Для осуществления информационно-подрывных операций они переоборудовали помещение одного из офисов в центральном районе столицы.
Деньги за публикации злоумышленники получали с территории РФ за запрещены в Украине электронные платежные системы.
Во время обысков в помещениях ботофермы правоохранители обнаружили 300 модемов для доступа в интернет, несколько тысяч сим-карт различных операторов мобильной связи, десятки мобильных терминалов и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.
В рамках уголовного производства по факту несанкционированного вмешательства в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) по (ст. 361 Уголовного кодекса Украины) продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к нему.
Теги: ликвидация, бот-сеть, СБУ, дезинформация, Крымская платформа
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