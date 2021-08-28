Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 августа

28.08.2021 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 августа

В Украине за минувшие сутки выявили 2 082 новых случая инфицирования коронавирусом. Этот на 50 больше, чем в предыдущий день. Об этом в субботу, 28 августа, сообщает пресс-служба Минздрава.
За минувшие сутки:

  • госпитализировали 708 человек;
  • умерли - 54;
  • выздоровели - 1 025 человек.

Протестовали методом ПЦР - 27 605 человек, методом ИФА - 8 272 человек, экспресс-тестами - 22 258 человек.
За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2 282 285 человек;
  • выздоровели - 2 205 707 человек;
  • летальных случаев - 53 686.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (266), Львовской (189), Харьковской (187), Донецкой (157) и Одесской (155) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 266 случаев;
Винницкая область – 40 случаев;
Волынская область – 21 случай;
Днепропетровская область – 130 случаев;
Донецкая область – 157 случаев;
Житомирская область – 41 случай;
Закарпатская область – 11 случаев;
Запорожская область – 84 случая;
Ивано – Франковская область – 60 случаев;
Киевская область – 68 случаев;
Кировоградская область – 22 случая;
Луганская область – 65 случаев;
Львовская область – 189 случаев;
Николаевская область – 39 случаев;
Одесская область – 155 случаев;
Полтавская область – 38 случаев;
Ровненская область – 41 случай;
Сумская область – 47 случаев;
Тернопольская область – 57 случаев;
Харьковская область – 187 случаев;
Херсонская область – 63 случая;
Хмельницкая область – 40 случаев;
Черкасская область – 56 случаев;
Черновицкая область – 121 случай;
Черниговская область – 84 случая.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх