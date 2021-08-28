Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 августа

28.08.2021 09:00

В Украине за минувшие сутки выявили 2 082 новых случая инфицирования коронавирусом. Этот на 50 больше, чем в предыдущий день. Об этом в субботу, 28 августа, сообщает пресс-служба Минздрава.

За минувшие сутки:

госпитализировали 708 человек;

умерли - 54;

выздоровели - 1 025 человек.

Протестовали методом ПЦР - 27 605 человек, методом ИФА - 8 272 человек, экспресс-тестами - 22 258 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 282 285 человек;

выздоровели - 2 205 707 человек;

летальных случаев - 53 686.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (266), Львовской (189), Харьковской (187), Донецкой (157) и Одесской (155) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 266 случаев;

Винницкая область – 40 случаев;

Волынская область – 21 случай;

Днепропетровская область – 130 случаев;

Донецкая область – 157 случаев;

Житомирская область – 41 случай;

Закарпатская область – 11 случаев;

Запорожская область – 84 случая;

Ивано – Франковская область – 60 случаев;

Киевская область – 68 случаев;

Кировоградская область – 22 случая;

Луганская область – 65 случаев;

Львовская область – 189 случаев;

Николаевская область – 39 случаев;

Одесская область – 155 случаев;

Полтавская область – 38 случаев;

Ровненская область – 41 случай;

Сумская область – 47 случаев;

Тернопольская область – 57 случаев;

Харьковская область – 187 случаев;

Херсонская область – 63 случая;

Хмельницкая область – 40 случаев;

Черкасская область – 56 случаев;

Черновицкая область – 121 случай;

Черниговская область – 84 случая.