Минздрав дал рекомендации по проведению первого звонка

30.08.2021 17:00

Чтобы предотвратить распространение COVID-19, Министерство здравоохранения Украины предлагает рассмотреть различные варианты организации начала 2021-2022 учебного года и соблюдать противоэпидемические меры. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Подчеркиваем: торжества и линейки в честь 1 сентября для учебных заведений не являются обязательными, а решение проводить праздничные мероприятия или нет (и в каком формате) остается за администрацией школы", - говорится в сообщении.

Если предполагается традиционный праздник первого звонка - торжественная линейка, то в Минздраве рекомендуют:

- организуйте торжества под открытым небом (во дворе школы или спортивной площадке);

- старайтесь не смешивать детей разных возрастных групп / классов;

- избегайте образования толпы;

- следите за соблюдением физического дистанцирования - 1,5 метра;

- воздержитесь от организации массовых мероприятий и приглашения развлекательных коллективов, которые не являются сотрудниками школы;

- максимально сократите время проведения мероприятия.

В то же время, при выборе альтерантивного формата проведения праздника первого звонка, который не предусматривает скопления детей, министерство рекомендует:

- организуйте празднование в пределах каждого класса отдельно;

- вместо активности в помещении выберите вариант празднования под открытым небом.

- попробуйте организовать День знаний в интерактивной форме.