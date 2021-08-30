- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 августа12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 августа13:00
- Пять пассажирских поездов задерживаются из-за аварии в Запорожье11:00
- СБУ ликвидировала в Киеве ботоферму, дискредитировавшую Крымскую платформу16:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 августа10:00
- COVID-сертификаты в "Дії" сгенерировали почти 300 тыс. украинцев08:00
- В АО Укрзализныця выявлена схема поставок запчастей из ОРЛО16:00
- В Украине из-за непогоды обесточен ряд населенных пунктов в четырех областях13:00
- В Украине более 2000 новых случаев COVID за сутки10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 августа09:00
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 августа
В Украине вчера, 29 августа, зафиксировали 749 случаев COVID-19. Также 291 пациент выздоровел, а умерли от осложнений — 18. В больницы попали 583 человек с подозрением или подтвержденным диагнозом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (148), Черновицкой (74), Днепропетровской (72), Одесской (49) и Тернопольской (48) областях.
Лаборатории сделали 18 658 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 9 617, методом ИФА — 1 650. Также сделали 7 391 экспресс-тест на антиген к вирусу. Всего в стране проведено более 11,9 миллиона ПЦР-тестирований.
С начала пандемии у нас зафиксировали 2 284 940 случаев инфицирования. Из них 53 738 человек умерли от осложнений заболевания, а 2 206 683 — выздоровели.
Суточный прирост заболеваемости в регионах:
Киев – 148 случаев;
Винницкая область – 32 случая;
Волынская область – 15 случаев;
Днепропетровская область – 72 случая;
Донецкая область – 8 случаев;
Житомирская область – 43 случая;
Запорожская область – 35 случаев;
Ивано-Франковская область – 7 случаев;
Киевская область – 26 случаев;
Кировоградская область – 14 случаев;
Луганская область – 23 случая;
Львовская область – 36 случаев;
Николаевская область – 25 случаев;
Одесская область – 49 случаев;
Полтавская область – 5 случаев;
Ровненская область – 4 случая;
Сумская область – 13 случаев;
Тернопольская область – 48 случаев;
Харьковская область – 38 случаев;
Херсонская область – 18 случаев;
Хмельницкая область – 5 случаев;
Черкасская область – 1 случай;
Черновицкая область – 74 случая;
Черниговская область – 10 случаев.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 мая
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 июня
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 июня
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 августа
- 20 лет Независимости. Артемовск: вместо водки появились строительные смеси
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 апреля
- На Донбассе за сутки 9 обстрелов, двое украинских воинов ранены09:00
- Минреинтеграции объявило второй отбор на льготную ипотеку для ВПЛ15:00
- 10 украинских воинов ранены в результате обстрелов НВФ на Донбассе09:00
- В ОРДО отменили комендантский час для празднования Дня Шахтера17:00
- Вуз-переселенец из Луганска отметил 100-летний юбилей15:00
- Почти 600 человек 27 августа воспользовались гуманитарным коридором в Еленовке14:00
- В штабе ООС сообщили о сильном обстреле Авдеевки12:30
- В донецком музее открыли экспозицию памяти убитого Захарченко12:00
- Вчера на Донбассе зафиксировано 7 обстрелов, погиб украинский воин11:00
- Завтра в Донецке на маршрут выйдут два ретро-трамвая17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 августа12:00
- "Шахтер" не смог обыграть "Минай" (ВИДЕО)11:00
- Почему нужно сравнивать микро-кредиты перед заимствованием10:00
- На Донбассе за сутки 9 обстрелов, двое украинских воинов ранены09:00
- Встречу Зеленского с Байденом перенесли на 1 сентября08:00
- Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября17:00
- Минреинтеграции объявило второй отбор на льготную ипотеку для ВПЛ15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 августа13:00
- Пять пассажирских поездов задерживаются из-за аварии в Запорожье11:00
- В Украине прошел патриотический забег памяти павших воинов (ВИДЕО)10:00
- Почему нужно сравнивать микро-кредиты перед заимствованием10:00
- COVID-19 становится «пандемией невакцинированных»13:00
- Как выбрать лучшее онлайн казино в Украине: советы новичкам18:00
- На пороге нового школьного питания15:00
- 2 секрета уверенного сигнала Wi-Fi в доме18:00
- Почему Александр Петраков — отличный выбор для сборной Украины по футболу13:00
- Пользователи стали требовательнее к мониторам ПК09:00
- Лучшие букмекеры Донбасса: как выбрать контору для ставок на спорт?19:30
- Сила укола: как вакцины спасли человечество15:00
- Усиление ответственности за домашнее насилие. Главное в законе18:00
- Резников рассказал об итогах заседания ТКГ 26 августа
- В штабе ООС сообщили о сильном обстреле Авдеевки
- Завтра в Донецке на маршрут выйдут два ретро-трамвая
- Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября
- 10 украинских воинов ранены в результате обстрелов НВФ на Донбассе
- В донецком музее открыли экспозицию памяти убитого Захарченко
- В ОРДО отменили комендантский час для празднования Дня Шахтера
- Зеленский опоздал на парад в Кишеневе
- Минреинтеграции объявило второй отбор на льготную ипотеку для ВПЛ
- В Волновахе произошел пожар в больнице