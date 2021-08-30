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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 августа

30.08.2021 12:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 августа

В Украине вчера, 29 августа, зафиксировали 749 случаев COVID-19. Также 291 пациент выздоровел, а умерли от осложнений — 18. В больницы попали 583 человек с подозрением или подтвержденным диагнозом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (148), Черновицкой (74), Днепропетровской (72), Одесской (49) и Тернопольской (48) областях.
Лаборатории сделали 18 658 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 9 617, методом ИФА — 1 650. Также сделали 7 391 экспресс-тест на антиген к вирусу. Всего в стране проведено более 11,9 миллиона ПЦР-тестирований.
С начала пандемии у нас зафиксировали 2 284 940 случаев инфицирования. Из них 53 738 человек умерли от осложнений заболевания, а 2 206 683 — выздоровели.
Суточный прирост заболеваемости в регионах:
Киев – 148 случаев;
Винницкая область – 32 случая;
Волынская область – 15 случаев;
Днепропетровская область – 72 случая;
Донецкая область – 8 случаев;
Житомирская область – 43 случая;
Запорожская область – 35 случаев;
Ивано-Франковская область – 7 случаев;
Киевская область – 26 случаев;
Кировоградская область – 14 случаев;
Луганская область – 23 случая;
Львовская область – 36 случаев;
Николаевская область – 25 случаев;
Одесская область – 49 случаев;
Полтавская область – 5 случаев;
Ровненская область – 4 случая;
Сумская область – 13 случаев;
Тернопольская область – 48 случаев;
Харьковская область – 38 случаев;
Херсонская область – 18 случаев;
Хмельницкая область – 5 случаев;
Черкасская область – 1 случай;
Черновицкая область – 74 случая;
Черниговская область – 10 случаев.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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