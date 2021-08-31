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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 августа

31.08.2021 11:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 августа

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 1 356 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это почти в два раза больше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав во вторник, 31 августа.
"Среди новых заболевших детей – 75, медработников – 31. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 470 человек; летальных случаев – 51; выздоровели – 1 257 человек", – говорится в сообщении.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (204), Харьковской (144), Одесской (127), Луганской (106) и Черновицкой (87) областях.
Всего за период пандемии в Украине заболело 2 286 296 человек, выздоровело 2 207 940 человек, летальных случаев – 53 789.
Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины за сутки:
Киев - 204
Винницкая - 29
Волынская - 18
Днепропетровская - 59
Донецк - 59
Житомирская - 25
Закарпатская - 13
Запорожская - 80
Ивано-Франковская - 31
Киевская - 28
Кировоградская - 13
Луганская - 106
Львовская - 51
Николаевская - 16
Одесская - 127
Полтавская - 59
Ровенская - 40
Сумская - 25
Тернопольская - 20
Харьковская - 144
Херсонская - 26
Хмельницкая - 50
Черкасская - 28
Черновицкая - 87
Черниговская - 19.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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