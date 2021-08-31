Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 августа

31.08.2021 11:00

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 1 356 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это почти в два раза больше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав во вторник, 31 августа.

"Среди новых заболевших детей – 75, медработников – 31. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 470 человек; летальных случаев – 51; выздоровели – 1 257 человек", – говорится в сообщении.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (204), Харьковской (144), Одесской (127), Луганской (106) и Черновицкой (87) областях.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 286 296 человек, выздоровело 2 207 940 человек, летальных случаев – 53 789.

Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины за сутки:

Киев - 204

Винницкая - 29

Волынская - 18

Днепропетровская - 59

Донецк - 59

Житомирская - 25

Закарпатская - 13

Запорожская - 80

Ивано-Франковская - 31

Киевская - 28

Кировоградская - 13

Луганская - 106

Львовская - 51

Николаевская - 16

Одесская - 127

Полтавская - 59

Ровенская - 40

Сумская - 25

Тернопольская - 20

Харьковская - 144

Херсонская - 26

Хмельницкая - 50

Черкасская - 28

Черновицкая - 87

Черниговская - 19.