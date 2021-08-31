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Украина запрещает въезд авто с номерами Приднестровья
С 1 сентября Украина запрещает въезд и транзит по своей территории автомобилей из Приднестровского региона Молдовы, у которых имеются номера непризнанной "республики". Об этом сообщает Госпогранслужба во вторник, 31 августа.
Указано, что в соответствии с поручением Кабинета министров и ноты МИД с 1 сентября к участию в международном движении допускаются исключительно те транспортные средства из Приднестровского региона, которые имеют регистрационные номерные знаки согласованного образца и так называемые нейтральные номера.
"Относительно транспортных средств из Приднестровского региона республики Молдова с другими регистрационными номерами будет действовать запрет движения через государственную границу для въезда в Украину и/или транзитного перемещения по территории Украины", – говорится в сообщении.
Теги: запрет, номерной знак, Приднестровье, автомобиль, Госпогранслужба
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