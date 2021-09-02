Объявившему голодовку Семенченко стало плохо в зале суда

02.09.2021 17:00

Бывший народный депутат Семен Семенченко, голодающий с 26 июля, во время заседания суда почувствовал себя плохо. Ему вызвали скорую, сообщается на странице Семенченко в Facebook.

В четверг, 2 сентября, в Соломенском райсуде Киева идет рассмотрение ходатайства адвокатов экс-нардепа об изменении ему меры пресечения на любую, что не предусматривает содержание под стражей.

"Во время речи Семену Семенченко стало плохо, вызвали скорую. Сегодня 36 день голодовки...", - говорится в сообщении.