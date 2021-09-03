Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 сентября

03.09.2021 10:00

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 2 693 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это больше вчерашнего показателя, но темпы прироста замедлились по сравнению с предыдущими днями. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 3 сентября.

"Среди новых заболевших детей – 171, медработников – 40. Также за минувшие сутки: госпитализировано – 826 человек; летальных случаев – 45; выздоровели – 1 112 человек", – говорится в сообщении.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (321), Одесской (236), Харьковской (231), Львовской (213) и Днепропетровской (191) областях.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 293 541 человек, выздоровело 2 210 866, летальных случаев – 53 922.

Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины за сутки:

Киев - 321

Винницкая область - 54

Волынская - 52

Днепропетровская - 191

Донецк - 157

Житомирская - 67

Закарпатская - 30

Запорожская - 117

Ивано-Франковская - 85

Киевская - 115

Кировоградская - 9

Луганская - 90

Львовская - 213

Николаевская - 42

Одесская - 236

Полтавская - 28

Ровенская - 53

Сумская - 71

Тернопольская - 71

Харьковская - 231

Херсонская - 90

Хмельницкая - 104

Черкасская - 50

Черновицкая - 164

Черниговская - 52.