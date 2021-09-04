На Житомирщине сгорел автобус, ехавший из Польши в Мариуполь

04.09.2021 17:00

На трассе Киев-Чоп в Житомирской области после столкновения с автовозом сгорел автобус, ехавший из Польши в Мариуполь - один человек погиб, 11 понадобилась медпомощь, - сообщила 4 сентября пресс-служба полиции.

"Происшествие произошло около 4:20 4 сентября на 177 км автодороги Киев - Чоп в Пулинской территориальной громаде. После столкновения с автовозом автобус загорелся. В результате происшествия один человек погиб и 11 обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что водитель автобуса "Neoplan", 30-летний житель Николаевской области, который совершал рейс из Польши в Мариуполь, столкнулся с автовозом под управлением 40-летнего жителя Запорожья.

После происшествия произошло возгорание автобуса. В нем находились 25 пассажиров, все украинцы. В результате происшествия погиб второй водитель "Неоплан" (который отдыхал) и пока известно о 11 пассажиров, которым понадобилась медицинская помощь. Полные анкетные данные погибшего и травмированных устанавливаются.

Предварительная правовая квалификация события - ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается выяснение всех обстоятельств.