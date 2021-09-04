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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 сентября

04.09.2021 11:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 сентября

За минувшие сутки в Украине обнаружили 2614 новых случаев коронавируса, общее число с начала пандемии приближается к 2,3 миллионам. Об этом свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 4 сентября.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 824 человека;
- летальных случаев - 44;
- выздоровели - 1447 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2296155 человек;
- выздоровели - 2212313 человек;
- летальных случаев - 53 966;
- проведения ПЦР-тестов - 12081160.
За сутки протестировано: методом ПЦР - 25637 человек, методом ИФА - 7979 человек, экспресс-тестами - 23234 человека.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 339 случаев;
Винницкая область – 63 случая;
Волынская область – 46 случаев;
Днепропетровская область – 173 случая;
Донецкая область – 131 случай;
Житомирская область – 76 случаев;
Закарпатская область – 31 случай;
Запорожская область – 79 случаев;
Ивано-Франковская область – 72 случая;
Киевская область – 138 случаев;
Кировоградская область – 17 случаев;
Луганская область – 85 случаев;
Львовская область – 183 случая;
Николаевская область – 39 случаев;
Одесская область – 208 случаев;
Полтавская область – 79 случаев;
Ровенская область – 71 случай;
Сумская область – 26 случаев;
Тернопольская область – 52 случая;
Харьковская область – 216 случаев;
Херсонская область – 67 случаев;
Хмельницкая область – 78 случаев;
Черкасская область – 58 случаев;
Черновицкая область – 193 случая;
Черниговская область – 94 случая.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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