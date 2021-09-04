Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 сентября

04.09.2021 11:00

За минувшие сутки в Украине обнаружили 2614 новых случаев коронавируса, общее число с начала пандемии приближается к 2,3 миллионам. Об этом свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 4 сентября.

Также за минувшие сутки:

- госпитализированы - 824 человека;

- летальных случаев - 44;

- выздоровели - 1447 человек.

За все время пандемии в Украине:

- заболело - 2296155 человек;

- выздоровели - 2212313 человек;

- летальных случаев - 53 966;

- проведения ПЦР-тестов - 12081160.

За сутки протестировано: методом ПЦР - 25637 человек, методом ИФА - 7979 человек, экспресс-тестами - 23234 человека.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 339 случаев;

Винницкая область – 63 случая;

Волынская область – 46 случаев;

Днепропетровская область – 173 случая;

Донецкая область – 131 случай;

Житомирская область – 76 случаев;

Закарпатская область – 31 случай;

Запорожская область – 79 случаев;

Ивано-Франковская область – 72 случая;

Киевская область – 138 случаев;

Кировоградская область – 17 случаев;

Луганская область – 85 случаев;

Львовская область – 183 случая;

Николаевская область – 39 случаев;

Одесская область – 208 случаев;

Полтавская область – 79 случаев;

Ровенская область – 71 случай;

Сумская область – 26 случаев;

Тернопольская область – 52 случая;

Харьковская область – 216 случаев;

Херсонская область – 67 случаев;

Хмельницкая область – 78 случаев;

Черкасская область – 58 случаев;

Черновицкая область – 193 случая;

Черниговская область – 94 случая.