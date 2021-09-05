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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 сентября

05.09.2021 11:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 сентября

За прошедшие сутки в Украине выявили 1379 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Минздрав 5 сентября. Среди 1379 зараженных 102 ребенка. Также заболели 28 медработников.
За минувшие сутки были госпитализированы 899 человек, выздоровели 407 человек, летальных случаев - 17.
В течение субботы наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (144), Днепропетровской (132), Черновицкой (124) и Одесской (90) областях, а также в Киеве (141).
Суточный прирост случаев COVID-19 в регионах:
Киев – 141 случай;
Винницкая область – 46 случаев;
Волынская область – 19 случаев;
Днепропетровская область – 132 случая;
Донецкая область – 45 случаев;
Житомирская область – 70 случаев;
Закарпатская область – 3 случая;
Запорожская область – 81 случай;
Ивано-Франковская область – 35 случаев;
Киевская область – 41 случай;
Кировоградская область – 18 случаев;
Луганская область – 13 случаев;
Львовская область – 60 случаев;
Николаевская область – 18 случаев;
Одесская область – 90 случаев;
Полтавская область – 27 случаев;
Ровненская область – 27 случаев;
Сумская область – 39 случаев;
Тернопольская область – 54 случая;
Харьковская область – 144 случая;
Херсонская область – 63 случая;
Хмельницкая область – 45 случаев;
Черкасская область – 20 случаев;
Черновицкая область – 124 случая;
Черниговская область – 24 случая.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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