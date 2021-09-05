Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 сентября

05.09.2021 11:00

За прошедшие сутки в Украине выявили 1379 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Минздрав 5 сентября. Среди 1379 зараженных 102 ребенка. Также заболели 28 медработников.

За минувшие сутки были госпитализированы 899 человек, выздоровели 407 человек, летальных случаев - 17.

В течение субботы наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (144), Днепропетровской (132), Черновицкой (124) и Одесской (90) областях, а также в Киеве (141).

Суточный прирост случаев COVID-19 в регионах:

Киев – 141 случай;

Винницкая область – 46 случаев;

Волынская область – 19 случаев;

Днепропетровская область – 132 случая;

Донецкая область – 45 случаев;

Житомирская область – 70 случаев;

Закарпатская область – 3 случая;

Запорожская область – 81 случай;

Ивано-Франковская область – 35 случаев;

Киевская область – 41 случай;

Кировоградская область – 18 случаев;

Луганская область – 13 случаев;

Львовская область – 60 случаев;

Николаевская область – 18 случаев;

Одесская область – 90 случаев;

Полтавская область – 27 случаев;

Ровненская область – 27 случаев;

Сумская область – 39 случаев;

Тернопольская область – 54 случая;

Харьковская область – 144 случая;

Херсонская область – 63 случая;

Хмельницкая область – 45 случаев;

Черкасская область – 20 случаев;

Черновицкая область – 124 случая;

Черниговская область – 24 случая.