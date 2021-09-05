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США предоставили Украине новейшие лекарства против COVID-19

05.09.2021 09:00
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США предоставили Украине новейшие лекарства против COVID-19

В Украину из США доставлен гуманитарный груз с лекарствами, предназначенными для лечения коронавируса. Препараты предоставлены американской благотворительной организацией Direct Relief. Об этом сообщает Посольство Украины в США в Facebook.
"Груз состоит из инновационных лекарственных препаратов Bamlanivimab и Etesevimab, используемых против COVID-19. Общая стоимость груза достигает 20 млн долларов США. Лекарства рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести коронавирусной болезни, особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму", - говорится в сообщении.
Груз представляет из себя 60 тысяч флаконов лекарственных препаратов. Медпрепараты пройдут растаможку и их развезут по регионам Украины. Распределение лекарств координируется Министерством здравоохранения Украины.



Теги: Украина, США, лекарства, COVID-19
 
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