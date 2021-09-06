Последние новости раздела
- Поярков рассказал о состоянии Кравчука12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 сентября09:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 сентября11:00
- США предоставили Украине новейшие лекарства против COVID-1909:00
- На Житомирщине сгорел автобус, ехавший из Польши в Мариуполь17:00
- Витренко назвал "зимнюю" цену на газ для населения15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 сентября11:00
- ПриватБанк предупредил о приостановке платежных операций14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 сентября10:00
- На Донбассе враг 5 раз нарушил режим "тишины", один украинский воин ранен09:00
Поярков рассказал о состоянии Кравчука
06.09.2021 12:00
Первый президент Украины Леонид Кравчук недавно уехал в Германию на реабилитацию после сложной операции. Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал художник, блогер и телеведущий Сергей Поярков, которого тоже прооперировали в Киевском центре сердца.
Поярков отметил, что оперативное вмешательство проводил кардиохирург Борис Тодуров. Его он назвал гением украинской медицины, которого слушаются все.
"У Тодурова и хирургов его центра – золотые руки. Президенты, министры, депутаты и даже сумасшедшие украинские художники – все слушают его команды. Как человек, прошедший этот процесс, знаю, что говорю: ваше здоровье – в ваших руках", – подчеркнул художник, отметив, что сам уже чувствует себя лучше.
Теги: Германия, реабилитация, Кравчук
Читайте также:
- Шовковский едет лечиться в Германию
- Коноплянка отправляется на лечение в Германию
- Скандал вокруг Евро-2012. УЕФА готовится заменить Украину Германией
- Лидеры Украины, Франции и Германии выступили за продолжение взаимодействия в "нормандском формате"
- Производитель "Мезима" хочет мирового соглашения с профессором-панкреатологом
- Немецкие врачи "открестились" от спекуляций с диагнозом Тимошенко
- Мариуполь хотят соединить с Покровском новой железнодорожной магистралью11:00
- Дочь главаря боевиков "ДНР" отдохнула на курорте в Дубае (ВИДЕО)08:00
- В ОРДО прибыл 13-й гумконвой из Швейцарии15:00
- Названа сумма расходов РФ на содержание ОРДЛО13:00
- В ОРДО убрали "курортные" блокпосты13:00
- На Донетчине два класса перевели на "дистанционку" из-за коронавируса10:00
- На Донбассе тяжело ранен украинский воин09:00
- В Краматорске открывают второй центр массовой вакцинации17:00
- "Укрзализныця" возобновляет движение поездов до Авдеевки16:00
- В оккупированном Луганске на День города выступят Глызин, Слава и экс-"лесоповаловец" Куприк13:00
- Поярков рассказал о состоянии Кравчука12:00
- Мариуполь хотят соединить с Покровском новой железнодорожной магистралью11:00
- ХК "Донбасс" одержал первую победу в Лиге чемпионов10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 сентября09:00
- Дочь главаря боевиков "ДНР" отдохнула на курорте в Дубае (ВИДЕО)08:00
- Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября17:00
- В ОРДО прибыл 13-й гумконвой из Швейцарии15:00
- Названа сумма расходов РФ на содержание ОРДЛО13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 сентября11:00
- Украина сыграла вничью с Францией в отборе на ЧМ-202210:00
- Как найти лучшее онлайн казино и подобрать слот поможет рейтинг funslots.top18:00
- Как живется людям с инвалидностью в Украине?12:00
- Почему нужно сравнивать микро-кредиты перед заимствованием10:00
- COVID-19 становится «пандемией невакцинированных»13:00
- Как выбрать лучшее онлайн казино в Украине: советы новичкам18:00
- На пороге нового школьного питания15:00
- 2 секрета уверенного сигнала Wi-Fi в доме18:00
- Почему Александр Петраков — отличный выбор для сборной Украины по футболу13:00
- Пользователи стали требовательнее к мониторам ПК09:00
- Лучшие букмекеры Донбасса: как выбрать контору для ставок на спорт?19:30
- Названа сумма расходов РФ на содержание ОРДЛО
- В ОРДО убрали "курортные" блокпосты
- В ОРДО прибыл 13-й гумконвой из Швейцарии
- Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября
- Ракета украинского бизнесмена взорвалась во время первого запуска (ВИДЕО)
- На Житомирщине сгорел автобус, ехавший из Польши в Мариуполь
- На Донетчине два класса перевели на "дистанционку" из-за коронавируса
- Витренко назвал "зимнюю" цену на газ для населения
- ПриватБанк предупредил о приостановке платежных операций
- Неудачный памятник шахтерам в Торецке решили переделать