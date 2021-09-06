Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 сентября

06.09.2021 09:00

В Украине за сутки выявили 773 новых заражений коронавирусом, что немного меньше, чем днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом более 630 человек. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщает Минздрав.

Так, за сутки:

заболели – 773 человека;

госпитализировано - 635 человек;

летальных исходов - 18;

выздоровели - 457 человек.

протестировано: методом ПЦР - 11 283 человека, методом ИФА - 1879 человек, экспресс-тестами - 9853 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 298 307 человек;

выздоровели - 2 213 177 человек;

летальных исходов - 54 001;

проведено ПЦР-тестов - 12 108 589.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 93 случая;

Винницкая область – 36 случаев;

Волынская область – 35 случаев;

Днепропетровская область – 43 случая;

Донецкая область – 12 случаев;

Житомирская область – 47 случаев;

Запорожская область – 40 случаев;

Ивано-Франковская область – 29 случаев;

Киевская область – 20 случаев;

Кировоградская область – 11 случаев;

Луганская область – 13 случаев;

Львовская область – 56 случаев;

Николаевская область – 19 случаев;

Одесская область – 63 случая;

Полтавская область – 3 случая;

Ровненская область – 7 случаев;

Сумская область – 28 случаев;

Тернопольская область – 61 случай;

Харьковская область – 49 случаев;

Херсонская область – 24 случая;

Хмельницкая область – 3 случая;

Черкасская область – 10 случаев;

Черновицкая область – 69 случаев;

Черниговская область – 2 случая.