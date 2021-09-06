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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 сентября

06.09.2021 09:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 сентября

В Украине за сутки выявили 773 новых заражений коронавирусом, что немного меньше, чем днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом более 630 человек.  Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщает Минздрав.
Так, за сутки:

  • заболели – 773 человека;
  • госпитализировано - 635 человек;
  • летальных исходов - 18;
  • выздоровели - 457 человек.
  • протестировано: методом ПЦР - 11 283 человека, методом ИФА - 1879 человек, экспресс-тестами - 9853 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2 298 307 человек;
  • выздоровели - 2 213 177 человек;
  • летальных исходов - 54 001;
  • проведено ПЦР-тестов - 12 108 589.

Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 93 случая;
Винницкая область – 36 случаев;
Волынская область – 35 случаев;
Днепропетровская область – 43 случая;
Донецкая область – 12 случаев;
Житомирская область – 47 случаев;
Запорожская область – 40 случаев;
Ивано-Франковская область – 29 случаев;
Киевская область – 20 случаев;
Кировоградская область – 11 случаев;
Луганская область – 13 случаев;
Львовская область – 56 случаев;
Николаевская область – 19 случаев;
Одесская область – 63 случая;
Полтавская область – 3 случая;
Ровненская область – 7 случаев;
Сумская область – 28 случаев;
Тернопольская область – 61 случай;
Харьковская область – 49 случаев;
Херсонская область – 24 случая;
Хмельницкая область – 3 случая;
Черкасская область – 10 случаев;
Черновицкая область – 69 случаев;
Черниговская область – 2 случая.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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