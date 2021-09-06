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В Минздраве оценили вероятность введения локдауна в Украине
06.09.2021 14:00
В Минздраве допускают введение локдауна в Украине в ноябре из-за растущей заболеваемости коронавирусом. Об этом в эфире 1+1 сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.
"В ближайшее время Украина выйдет из "зеленой" зоны. Мы будем вынуждены ввести "желтую", где, например, будут более жесткие ограничения по посещению массовых мероприятий или спортзалов", - напомнил он.
Пока нет конкретной цифры, при которой введут усиленный карантин, но Кузин считает, что избежать локдауна не удастся.
"По моему убеждению, что нет. Но если мы будем говорить о "красном" уровне опасности, то он будет не раньше ноября", - считает санврач.
Теги: ноябрь, Минздрав, COVID-19, локдаун
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