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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 сентября
В Украине за минувшие сутки выявили 2197 новых случаев COVID-19, что почти в три раза больше, чем сутками ранее. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщает пресс-служба т Министерство здравоохранения.
"За сутки 6 сентября 2021 в Украине зафиксировано 2197 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 197, медработников - 37)", - отмечается в сообщении.
Также за минувшие сутки:
госпитализировано - 485 человек;
летальных исходов - 53;
выздоровели - 1429 человек.
протестировано: методом ПЦР - 22 596 человек, методом ИФА - 7811 человек, экспресс-тестами - 17 992 человека.
За все время пандемии в Украине:
заболело - 2 300 504 лица;
выздоровели - 2 214 606 человек;
летальных исходов - 54 054;
проведено ПЦР-тестов - 12 131 185.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 304 случая;
Винницкая область - 56 случаев;
Волынская область - 33 случая;
Днепропетровская область - 151 случай;
Донецкая область - 87 случаев;
Житомирская область - 39 случаев;
Закарпатская область - 32 случая;
Запорожская область - 149 случаев;
Ивано-Франковская область - 58 случаев;
Киевская область - 69 случаев;
Кировоградская область - 15 случаев;
Луганская область - 111 случаев;
Львовская область - 165 случаев;
Николаевская область - 25 случаев;
Одесская область - 140 случаев;
Полтавская область - 64 случая;
Ровенская область - 104 случая;
Сумская область - 47 случаев;
Тернопольская область - 78 случаев;
Харьковская область - 163 случая;
Херсонская область - 30 случаев;
Хмельницкая область - 85 случаев;
Черкасская область - 35 случаев;
Черновицкая область - 119 случаев;
Черниговская область - 38 случаев.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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