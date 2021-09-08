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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 сентября

08.09.2021 10:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 сентября

В Украине за минувшие сутки выявили почти 2,8 тысяч новых случаев коронавируса, что почти на четверть больше по сравнению с показателем днем ранее. Также почти вдвое выросло число госпитализаций. Об этом в среду, 8 сентября, сообщает Минздрав.
"За сутки 7 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 2772 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.
Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 1017 человек;
  • летальных исходов - 60;
  • выздоровели - 1411 человек.
  • протестировано: методом ПЦР - 28 990 человек, методом ИФА - 8110 человек, экспресс-тестами - 30 291 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2 303 276 человек;
  • выздоровели - 2 216 017 человек;
  • летальных исходов - 54 114;
  • проведено ПЦР-тестов - 12 160 175.

Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 348 случаев;
Винницкая область - 64 случая;
Волынская область - 73 случая;
Днепропетровская область - 131 случай;
Донецкая область - 120 случаев;
Житомирская область - 73 случая;
Закарпатская область - 13 случаев;
Запорожская область - 178 случаев;
Ивано-Франковская область - 70 случаев;
Киевская область - 87 случаев;
Кировоградская область - 19 случаев;
Луганская область - 123 случая;
Львовская область - 157 случаев;
Николаевская область - 52 случая;
Одесская область - 152 случая;
Полтавская область - 68 случаев;
Ровенская область - 143 случая;
Сумская область - 43 случая;
Тернопольская область - 89 случаев;
Харьковская область - 248 случаев;
Херсонская область - 124 случая;
Хмельницкая область - 104 случая;
Черкасская область - 76 случаев;
Черновицкая область - 197 случаев;
Черниговская область - 20 случаев.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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