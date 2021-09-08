- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 сентября10:00
- СБУ блокировала канал поставки наркотиков в ОРДО15:00
- В Украине начинается "бабье лето"14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 сентября10:00
- В Минздраве оценили вероятность введения локдауна в Украине14:00
- Поярков рассказал о состоянии Кравчука12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 сентября09:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 сентября11:00
- США предоставили Украине новейшие лекарства против COVID-1909:00
- На Житомирщине сгорел автобус, ехавший из Польши в Мариуполь17:00
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 сентября
В Украине за минувшие сутки выявили почти 2,8 тысяч новых случаев коронавируса, что почти на четверть больше по сравнению с показателем днем ранее. Также почти вдвое выросло число госпитализаций. Об этом в среду, 8 сентября, сообщает Минздрав.
"За сутки 7 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 2772 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 1017 человек;
- летальных исходов - 60;
- выздоровели - 1411 человек.
- протестировано: методом ПЦР - 28 990 человек, методом ИФА - 8110 человек, экспресс-тестами - 30 291 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2 303 276 человек;
- выздоровели - 2 216 017 человек;
- летальных исходов - 54 114;
- проведено ПЦР-тестов - 12 160 175.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 348 случаев;
Винницкая область - 64 случая;
Волынская область - 73 случая;
Днепропетровская область - 131 случай;
Донецкая область - 120 случаев;
Житомирская область - 73 случая;
Закарпатская область - 13 случаев;
Запорожская область - 178 случаев;
Ивано-Франковская область - 70 случаев;
Киевская область - 87 случаев;
Кировоградская область - 19 случаев;
Луганская область - 123 случая;
Львовская область - 157 случаев;
Николаевская область - 52 случая;
Одесская область - 152 случая;
Полтавская область - 68 случаев;
Ровенская область - 143 случая;
Сумская область - 43 случая;
Тернопольская область - 89 случаев;
Харьковская область - 248 случаев;
Херсонская область - 124 случая;
Хмельницкая область - 104 случая;
Черкасская область - 76 случаев;
Черновицкая область - 197 случаев;
Черниговская область - 20 случаев.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 мая
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 июня
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 июля
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 августа
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 сентября
- 20 лет Независимости. Мариуполь: от смога спасаемся в спорткомплексе
- В ОРЛО объявили день траура по погибшим шахтерам11:00
- Украинский воин ранен в результате российских обстрелов на Донбассе08:00
- На шахте ОРДО под завалом погиб горняк16:00
- СБУ блокировала канал поставки наркотиков в ОРДО15:00
- "ДНР" и "ЛНР" договорились о создании "единого экономического пространства"13:00
- Более 450 человек воспользовались вчера гумкоридором «Новотроицкое – Еленовка»12:00
- На КПВВ Донбасса перестали делать поблажки для людей без электронного пропуска11:00
- На шахте в ОРЛО погибли девять человек09:00
- СБУ провела учения на ж/д вокзале Константиновки08:00
- В ОРДО обнародовали адреса участков в РФ для голосования на выборах в Госдуму17:00
- В ОРЛО объявили день траура по погибшим шахтерам11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 сентября10:00
- Российского пропагандиста Киселева госпитализировали с COVID-1909:00
- Украинский воин ранен в результате российских обстрелов на Донбассе08:00
- Страсти вокруг большого герба Украины17:00
- На шахте ОРДО под завалом погиб горняк16:00
- СБУ блокировала канал поставки наркотиков в ОРДО15:00
- В Украине начинается "бабье лето"14:00
- "ДНР" и "ЛНР" договорились о создании "единого экономического пространства"13:00
- Более 450 человек воспользовались вчера гумкоридором «Новотроицкое – Еленовка»12:00
- Страсти вокруг большого герба Украины17:00
- Безопасное образование. Как учиться в условиях пандемии?13:00
- Как найти лучшее онлайн казино и подобрать слот поможет рейтинг funslots.top18:00
- Как живется людям с инвалидностью в Украине?12:00
- Почему нужно сравнивать микро-кредиты перед заимствованием10:00
- COVID-19 становится «пандемией невакцинированных»13:00
- Как выбрать лучшее онлайн казино в Украине: советы новичкам18:00
- На пороге нового школьного питания15:00
- 2 секрета уверенного сигнала Wi-Fi в доме18:00
- Почему Александр Петраков — отличный выбор для сборной Украины по футболу13:00
- Названа сумма расходов РФ на содержание ОРДЛО
- Дочь главаря боевиков "ДНР" отдохнула на курорте в Дубае (ВИДЕО)
- На КПВВ Донбасса перестали делать поблажки для людей без электронного пропуска
- В ОРДО прибыл 13-й гумконвой из Швейцарии
- Мариуполь хотят соединить с Покровском новой железнодорожной магистралью
- Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября
- В ОРДО обнародовали адреса участков в РФ для голосования на выборах в Госдуму
- Умер один из свидетелей по делу о катастрофе рейса MH17
- На шахте в ОРЛО погибли девять человек
- СБУ блокировала канал поставки наркотиков в ОРДО