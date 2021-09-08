Верховна Рада Украины легализировала криптовалюты

08.09.2021 14:00

Верховная рада Украины легализовала виртуальные активы. Соответствующий законопроект № 3637 во втором чтении поддержали 276 нардепов. Об этом сообщает РБК-Украина.

Данный закон регулирует отрасль криптовалют. Предполагается, что держатели виртуальных активов смогут легально обменивать и декларировать их, а международные криптокомпании - регистрировать блокчейн-бизнес в Украине.

Закон определяет понятие и правовой статус виртуального актива. После подписи президента криптовалюты получат юридический статус, а участники рынка смогут защищать права на виртуальные активы в суде.

Регулятором рынка будет Минцифры, в отдельных случаях полномочия будут у Национального банка и Национальной комиссии по ценным бумагам. Также предполагается создание нового регулятора - Национальной службы по регулированию обращения виртуальных активов (НСВА).

На сегодня всего несколько стран в мире легализовали криптоактивы - Германия, Люксембург, Сингапур.