Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 сентября

10.09.2021 12:00

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 3 615 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, что на полсотни меньше, чем днем ранее. При этом число госпитализированных выросло более чем на полсотни. Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщает пресс-служба МОН.

Также за минувшие сутки:

- госпитализированы - 1056 человек;

- летальных исходов - 76;

- выздоровели - 1310 человек.

- протестировано: методом ПЦР - 28 961 человек, методом ИФА - 6784 лица, экспресс-тестами - 25 236 человек.

За все время пандемии в Украине:

- заболело - 2 310 554 лица;

- выздоровели - 2 218 873 лица;

- летальных исходов - 54 251;

- проведено ПЦР-тестов - 12 217 031.

Из заболевших за минувшие сутки: детей - 348, медработников - 61.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 406 случаев;

Винницкая область - 98 случаев;

Волынская область - 91 случай;

Днепропетровская область - 196 случаев;

Донецкая область - 110 случаев;

Житомирская область - 112 случаев;

Закарпатская область - 22 случая;

Запорожская область - 165 случаев;

Ивано-Франковская область - 90 случаев;

Киевская область - 162 случая;

Кировоградская область - 13 случаев;

Луганская область - 109 случаев;

Львовская область - 292 случая;

Николаевская область - 69 случаев;

Одесская область - 233 случая;

Полтавская область - 70 случаев;

Ровенская область - 110 случаев;

Сумская область - 78 случаев;

Тернопольская область - 147 случаев;

Харьковская область - 341 случай;

Херсонская область - 97 случаев;

Хмельницкая область - 191 случай;

Черкасская область - 99 случаев;

Черновицкая область - 235 случаев;

Черниговская область - 79 случаев.