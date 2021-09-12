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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 сентября

12.09.2021 13:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 сентября

В Украине за минувшие сутки подтвердили 2 196 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это почти в два раза меньше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав утром в воскресенье, 12 сентября.
"Среди них: детей – 236, медработников – 35. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 257 человек; летальных случаев – 22; выздоровели – 499 человек", – говорится в сообщении.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (193), Черновицкой (189), Харьковской (182), Тернопольской (173) и Днепропетровской (172) областях.
Всего за период пандемии в Украине заболело 2 316 619 человек, выздоровело 2 221 110 человека, летальных случаев – 54 342.
Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины за сутки:
Киев - 193
Винницкая область - 56
Волынская - 45
Днепропетровская - 172
Донецк - 57
Житомирская - 114
Закарпатская - 15
Запорожская - 40
Ивано-Франковская - 71
Киевская - 67
Кировоградская - 15
Луганская - 27
Львовская - 117
Николаевская - 48
Одесская - 172
Полтавская - 17
Ровенская - 56
Сумская - 67
Тернопольская - 173
Харьковская - 182
Херсонская - 94
Хмельницкая - 135
Черкасская - 50
Черновицкая - 189
Черниговская - 25.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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