В Кабмине рассказали об изменениях в правилах карантина

13.09.2021 17:00

Кабмин в ближайшее время утвердит изменения в "карантинное" постановление. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время селекторного совещания по предотвращению распространения болезни COVID-19, сообщает правительственный портал в понедельник, 13 сентября.

По данным Минздрава, за последнюю неделю количество новых случаев заболевания возросло на 6 тысяч, а количество госпитализаций - на 1,5 тысячи. Высокие темпы распространения инфекции наблюдаются в Черновицкой, Волынской, Львовской и Тернопольской областях. В этих регионах также быстро растет загруженность коек с кислородом, а количество госпитализаций за неделю увеличилась на 60%.

В связи с этим Минздрав предлагает, чтобы ограничения желтой и красной зоны эпидемической опасности не распространялись на те заведения хозяйствования, в которых коллектив и посетители имеют COVID-сертификат, удостоверяющий вакцинацию, действительный в течение 72 часов отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенной в течение последних нескольких месяцев коронавирусной болезни.

"Это позволит эффективно сдерживать эпидемическую ситуацию и сохранить экономическую активность", - заверил министр Виктор Ляшко.