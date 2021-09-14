Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 сентября

14.09.2021 10:00

В Украине за минувшие сутки выявили 3 332 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19. Это почти в три раза больше вчерашнего показателя. При этом скончались 97 человек, что более чем в пять раз превышает показатель понедельника, сообщает Минздрав во вторник, 14 сентября.

"За сутки 13 сентября в Украине зафиксировано 3 332 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 364, медработников – 58). Также за минувшие сутки: госпитализировано – 718 человек; летальных случаев – 97; выздоровело – 1404 человека", – говорится в сообщении.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (412), Харьковской (260), Львовской (241), Одесской (232) и Луганской (214) областях.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 321 156 человек, выздоровело 2 223 272 человека, летальных случаев – 54 457.

Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины за сутки:

Киев - 412

Винницкая область - 109

Волынская - 66

Днепропетровская - 191

Донецкая - 195

Житомирская - 58

Закарпатская - 44

Запорожская - 163

Ивано-Франковская - 48

Киевская - 101

Кировоградская - 14

Луганская - 214

Львовская - 241

Николаевская - 30

Одесская - 232

Полтавская - 88

Ровенская - 141

Сумская - 84

Тернопольская - 99

Харьковская - 260

Херсонская - 59

Хмельницкая - 109

Черкасская - 143

Черновицкая - 174

Черниговская - 57.