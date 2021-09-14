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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 сентября
В Украине за минувшие сутки выявили 3 332 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19. Это почти в три раза больше вчерашнего показателя. При этом скончались 97 человек, что более чем в пять раз превышает показатель понедельника, сообщает Минздрав во вторник, 14 сентября.
"За сутки 13 сентября в Украине зафиксировано 3 332 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 364, медработников – 58). Также за минувшие сутки: госпитализировано – 718 человек; летальных случаев – 97; выздоровело – 1404 человека", – говорится в сообщении.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (412), Харьковской (260), Львовской (241), Одесской (232) и Луганской (214) областях.
Всего за период пандемии в Украине заболело 2 321 156 человек, выздоровело 2 223 272 человека, летальных случаев – 54 457.
Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины за сутки:
Киев - 412
Винницкая область - 109
Волынская - 66
Днепропетровская - 191
Донецкая - 195
Житомирская - 58
Закарпатская - 44
Запорожская - 163
Ивано-Франковская - 48
Киевская - 101
Кировоградская - 14
Луганская - 214
Львовская - 241
Николаевская - 30
Одесская - 232
Полтавская - 88
Ровенская - 141
Сумская - 84
Тернопольская - 99
Харьковская - 260
Херсонская - 59
Хмельницкая - 109
Черкасская - 143
Черновицкая - 174
Черниговская - 57.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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