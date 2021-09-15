- В приложении "Дия" стали доступны "желтые" COVID-сертификаты13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 сентября12:00
- Глава Минздрава анонсировал увеличение срока действия COVID-сертификата11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 сентября10:00
- В Кабмине рассказали об изменениях в правилах карантина17:00
- Пять районов Донецка на сутки останутся без воды14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 сентября10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 сентября13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 сентября13:00
- Минздрав разрешил COVID-вакцинацию иностранцев и лиц без гражданства16:00
В приложении "Дия" стали доступны "желтые" COVID-сертификаты
Вакцинированные одной дозой вакцины от COVID теперь могут получить желтый сертификат в приложении "Дия". Он поможет избежать карантинных ограничений "желтой" зоны. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Facebook.
"Теперь внутренний COVID-сертификат можно получить уже после первой прививки вакциной от COVID-19. Так называемый желтый сертификат поможет избежать карантина "желтого" уровня", - говорится в сообщении.
Уточняется, что зеленый сертификат будет доступен после полного курса вакцинации. Разные сертификаты содержат информацию о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или выздоровлении от COVID-19.
"Напоминаем, что COVID-сертификаты будут иметь цветные отметки исключительно в цифровом формате, печатать на бумаге соответствующего цвета не требуется", - говорится в сообщении.
Теги: сертификат, COVID-19, Дия
- ГПСУ начала электронную проверку COVID-сертификатов
- В Кабмине рассказали об изменениях в правилах карантина
- В Европе начали продавать поддельные COVID-сертификаты
- Глава Минздрава анонсировал увеличение срока действия COVID-сертификата
- В приложение "Дія" добавили электронный COVID-сертификат
- Свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат – зеленый свет для туризма
- На Донбассе четыре обстрела за сутки, ранен боец ВСУ10:00
- Опубликован список бесплатного временного жилья для ВПЛ09:00
- В прифронтовых районах Донбасса запустили еще 18 социальных автобусов17:00
- В Мариуполе истекает срок годности у тысячи доз вакцины Moderna14:00
- Более 500 человек прошли через гумкоридор в Еленовке 13 сентября13:00
- В ТКГ стартовал новый раунд переговоров по урегулированию на Донбассе12:00
- На Луганщине задержали продавца поддельных COVID-тестов11:00
- Завтра в Макеевке, Иловайске и Пантелеймоновке временно отключат водоснабжение09:00
- На Донбассе смертельно ранен украинский воин08:00
- Возле больницы Вишневского в Донецке загорелась машина скорой помощи15:00
- В приложении "Дия" стали доступны "желтые" COVID-сертификаты13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 сентября12:00
- Глава Минздрава анонсировал увеличение срока действия COVID-сертификата11:00
- На Донбассе четыре обстрела за сутки, ранен боец ВСУ10:00
- Опубликован список бесплатного временного жилья для ВПЛ09:00
- Шериф - Шахтер: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов08:00
- В прифронтовых районах Донбасса запустили еще 18 социальных автобусов17:00
- Харьковская фармкомпания будет производить китайскую вакцину CoronaVac16:00
- Андрей Шевченко после ухода из сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»: Луческу уволят?15:00
- В Мариуполе истекает срок годности у тысячи доз вакцины Moderna14:00
- Андрей Шевченко после ухода из сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»: Луческу уволят?15:00
- 777 Original – виртуальное казино с розыгрышем прогрессивного джекпота16:00
- Какое оно — общество американской мечты: «Великий Гэтсби»16:00
- Как избавиться от мышей в доме раз и навсегда16:00
- Страсти вокруг большого герба Украины17:00
- Безопасное образование. Как учиться в условиях пандемии?13:00
- Как найти лучшее онлайн казино и подобрать слот поможет рейтинг funslots.top18:00
- Как живется людям с инвалидностью в Украине?12:00
- Почему нужно сравнивать микро-кредиты перед заимствованием10:00
- COVID-19 становится «пандемией невакцинированных»13:00
- Оккупанты обвинили ВСУ во взрыве на донецкой нефтебазе
- Возле больницы Вишневского в Донецке загорелась машина скорой помощи
- В Кабмине рассказали об изменениях в правилах карантина
- Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября
- В ОРДО студентов "вузов" заставляют голосовать на выборах в Госдуму России
- В ТКГ стартовал новый раунд переговоров по урегулированию на Донбассе
- В Мариуполе истекает срок годности у тысячи доз вакцины Moderna
- Опубликован список бесплатного временного жилья для ВПЛ
- Пять районов Донецка на сутки останутся без воды
- Двое украинских воинов погибли в результате обстрелов российских войск