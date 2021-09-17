Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 сентября

17.09.2021 10:00

По состоянию на 17 сентября в Украине выросла заболеваемость коронавирусом – 6 624 новых случая. По сравнению с предыдущими сутками, количество заболевших увеличилось на 880 человек, сообщает МОЗ.

Среди инфицированных 677 детей и 105 медработников. В больницы госпитализировали 1 568 пациентов с симптомами коронавирус.

От осложнений болезни скончались 99 человек. В то же время 1 914 человек выздоровели.

Лаборатории провели более 75 тысяч тестов на выявление коронавируса, в частности:

- методом ПЦР – 35 171 человек,

- методом ИФА – 8 230 человек,

- экспресс-тестами – 31 879 человек.

Всего провели 12 412 498 ПЦР тестирований за все время.

С начала пандемии COVID-19 в Украине официально сообщили о 2 338 164 случаях заболевания коронавирусом.

По состоянию на 16 сентября выздоровели 2 228 543 человек, умерли 54 750 больных.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 426 случаев;

Винницкая область – 155 случаев;

Волынская область – 169 случаев;

Днепропетровская область – 426 случаев;

Донецкая область – 364 случая;

Житомирская область – 196 случаев;

Закарпатская область – 46 случаев;

Запорожская область – 238 случаев;

Ивано – Франковская область – 156 случаев;

Киевская область – 257 случаев;

Кировоградская область – 25 случаев;

Луганская область – 273 случая;

Львовская область – 644 случая;

Николаевская область – 150 случаев;

Одесская область – 530 случаев;

Полтавская область – 133 случая;

Ровенская область – 207 случаев;

Сумская область – 147 случаев;

Тернопольская область – 247 случаев;

Харьковская область – 649 случаев;

Херсонская область – 200 случаев;

Хмельницкая область – 307 случаев;

Черкасская область – 209 случаев;

Черновицкая область – 345 случаев;

Черниговская область – 125 случаев.