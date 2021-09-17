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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 сентября
По состоянию на 17 сентября в Украине выросла заболеваемость коронавирусом – 6 624 новых случая. По сравнению с предыдущими сутками, количество заболевших увеличилось на 880 человек, сообщает МОЗ.
Среди инфицированных 677 детей и 105 медработников. В больницы госпитализировали 1 568 пациентов с симптомами коронавирус.
От осложнений болезни скончались 99 человек. В то же время 1 914 человек выздоровели.
Лаборатории провели более 75 тысяч тестов на выявление коронавируса, в частности:
- методом ПЦР – 35 171 человек,
- методом ИФА – 8 230 человек,
- экспресс-тестами – 31 879 человек.
Всего провели 12 412 498 ПЦР тестирований за все время.
С начала пандемии COVID-19 в Украине официально сообщили о 2 338 164 случаях заболевания коронавирусом.
По состоянию на 16 сентября выздоровели 2 228 543 человек, умерли 54 750 больных.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 426 случаев;
Винницкая область – 155 случаев;
Волынская область – 169 случаев;
Днепропетровская область – 426 случаев;
Донецкая область – 364 случая;
Житомирская область – 196 случаев;
Закарпатская область – 46 случаев;
Запорожская область – 238 случаев;
Ивано – Франковская область – 156 случаев;
Киевская область – 257 случаев;
Кировоградская область – 25 случаев;
Луганская область – 273 случая;
Львовская область – 644 случая;
Николаевская область – 150 случаев;
Одесская область – 530 случаев;
Полтавская область – 133 случая;
Ровенская область – 207 случаев;
Сумская область – 147 случаев;
Тернопольская область – 247 случаев;
Харьковская область – 649 случаев;
Херсонская область – 200 случаев;
Хмельницкая область – 307 случаев;
Черкасская область – 209 случаев;
Черновицкая область – 345 случаев;
Черниговская область – 125 случаев.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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