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Мариуполь занял шестое место в рейтинге качества жизни среди крупных городов Украины
Жители Винницы больше всех удовлетворены уровнем сфер и услуг среди всех городов Украины, передает Громадське радіо.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг" от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института.
По данным соцопроса, жители Винницы оценили качество 22-х услуг в городе на 3,6 балла из 5.
В частности, речь идет о таких услугах: дороги, освещение, школы, детсады, университеты, базары и места торговли, парки, дворы, работа полиции, экология, парковка, водоснабжение, отопление, газ/электроэнергия, соцзащита и т.д.
Рейтинг 3,3 имеют Луцк, Ивано-Франковск, Чернигов, Хмельницкий, Мариуполь. Рейтинг 3,2 – у Харькова и Тернополя.
Меньше всех довольны услугами жители Херсона, Черновцов и Николаева.
Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, на не оккупированных территориях, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 19 196 респондентов.
Исследование проводилось с 12 мая по 3 июня 2021 года с помощью face-to-face интервью на дому у респондентов.
Статистическая погрешность для каждого города не превышает ± 3,5%. Достижимость респондентов в среднем составила 65%.
Теги: Донбасс, Мариуполь, рейтинг, качество, услуги
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