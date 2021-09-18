Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 сентября

18.09.2021 11:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 6234 новых случаев коронавируса, что на 390 человек меньше предыдущего показателя. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

До этого прирост COVID-19 рос четыре дня подряд.

За сутки 17 сентября:

госпитализированы - 1719 человек;

летальных случаев - 79;

выздоровели - 1763 человека.

За сутки протестировано: методом ПЦР - 35713 человек, методом ИФА - 9235 человек, экспресс-тестами - 27526 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 3443 98 человек;

выздоровели - 2 230 306 человек;

летальных случаев - 54 829;

проведения ПЦР-тестов - 12448211.

Суточный прирост заболеваемости в регионах:

Киев – 416 случаев;

Винницкая область – 133 случая;

Волынская область – 209 случаев;

Днепропетровская область – 434 случая;

Донецкая область – 272 случая;

Житомирская область – 215 случаев;

Закарпатская область – 44 случая;

Запорожская область – 260 случаев;

Ивано-Франковская область – 206 случаев;

Киевская область – 207 случаев;

Кировоградская область – 40 случаев;

Луганская область – 246 случаев;

Львовская область – 585 случаев;

Николаевская область – 106 случаев;

Одесская область – 399 случаев;

Полтавская область – 176 случаев;

Ровненская область – 179 случаев;

Сумская область – 170 случаев;

Тернопольская область – 219 случаев;

Харьковская область – 761 случай;

Херсонская область – 127 случаев;

Хмельницкая область – 160 случаев;

Черкасская область – 211 случаев;

Черновицкая область – 298 случаев;

Черниговская область – 161 случай.