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В 4 городах Украины открылись избирательные участки для голосования на выборах в Госдуму РФ

19.09.2021 13:00
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В 4 городах Украины открылись избирательные участки для голосования на выборах в Госдуму РФ

В Киеве, Одессе, Харькове и Львове открылись избирательные участки для голосования на выборах в Госдуму РФ. Об этом сообщает пресс-служба Посольства России в Украине.
Отмечается, что участки начали работу в воскресенье, 19 сентября, в 8 часов утра.
"В посольстве России в Киеве и генеральных консульствах во Львове, Одессе и Харькове были открыты избирательные участки для выборов депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации", - говорится в сообщении.



Теги: Россия, выборы, Госдума, избирательный участок
 
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