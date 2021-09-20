Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

КМУ продлил адаптивный карантин до конца года

20.09.2021 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
КМУ продлил адаптивный карантин до конца года

Правительство приняло решение продлить действие адаптивного карантина в Украине до 31 декабря. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщает пресс-служба Минздрава.
"На заседании Кабинета министров Украины 20 сентября принято решение о продлении адаптивного карантина и режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.
Глава МОЗ Виктор Ляшко сообщил, что эпидемическая ситуация в стране контролируется.
"Да, мы фиксируем рост числа новых случаев COVID, но благодаря вакцинации имеем запас прочности. Медицинская система готова реагировать на новую волну, но лучший способ сохранить свою жизнь и здоровье - прививаться от коронавирусной инфекции при первой возможности", - сказал он.
Также он сообщил, что завтра состоится заседание комиссии ТЭБ и ЧС, где будет установлена "желтая" зона адаптивного карантина.
Это будет предусматривать такие ограничения:

  • будет запрещено проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 кв. м площади территории или наполненностью залов более двух третей мест;
  • не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами - минимум 1,5 метра;
  • кинотеатры и другие учреждения культуры смогут работать с заполненностью залов менее двух третей мест или 50% мест в отдельном зале;
  • спортивные залы и фитнес-центры будут работать только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. м площади и тому подобное.

В то же время ограничения желтого уровня не действуют, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кафе и ресторанов, кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь хотя бы одну прививку или действующий (72 ч.) результат ПЦР или экспресс-тестирования.



Теги: карантин, Кабмин, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх