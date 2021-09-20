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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 сентября
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 265 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Из них заразились 275 детей и 22 медработника. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки вирус унес жизни 44 украинцев. Всего же с начала пандемии в Украине от коронавируса скончалось 54 919 человек.
Также за минувшие сутки госпитализированы 1 255 человек, выздоровели - 565 человек.
За сутки протестировано методом ПЦР 13 058 человек, методом ИФА 2 011 человек, экспресс-тестами 9 723 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (218), Черновицкой (200) областях, в Киеве (183), а также в Одесской (182) и Тернопольской (174) областях.
За все время пандемии в Украине заболело 2 350 646 человек, недуг победили 2 231 417 человек, было проведено ПЦР-тестов – 12 484 445.
Коронавирус в областях Украины (суточный прирост):
г. Киев – 183 случая;
Винницкая область – 85 случаев;
Волынская область – 76 случаев;
Днепропетровская область – 148 случаев;
Донецкая область – 47 случаев;
Житомирская область – 150 случаев;
Закарпатская область – 6 случаев;
Запорожская область – 122 случая;
Ивано – Франковская область — 59 случаев;
Киевская область – 34 случая;
Кировоградская область – 6 случаев;
Луганская область – 29 случаев;
Львовская область – 165 случаев;
Николаевская область – 81 случай;
Одесская область – 182 случая;
Полтавская область – 11 случаев;
Ровненская область – 55 случаев;
Сумская область – 67 случаев;
Тернопольская область – 174 случая;
Харьковская область – 218 случаев;
Херсонская область – 71 случай;
Хмельницкая область – 18 случаев;
Черкасская область – 37 случаев;
Черновицкая область – 200 случаев;
Черниговская область – 41 случай.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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