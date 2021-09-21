"Ощадбанк" вызвал на идентификацию владельцев "неподвижных" вкладов

21.09.2021 13:00

"Ощадбанк" предупредил владельцев неподвижных текущих и вкладных (депозитных) счетов, операции по которым не осуществлялись в течение трех лет и более, о необходимости посетить отделение банка для актуализации идентификационных данных и осуществления верификации.

В банке уточнили, что клиентам необходимо сделать это до 30 сентября 2021 года. При себе необходимо иметь паспорт и документ о присвоении идентификационного номера налогоплательщика.

В противном случае:

АО "Ощадбанк" изменит учет остатков средств на таких счетах и будет учитывать их как неподвижные вклады;

АО "Ощадбанк" посчитает, что клиент таким образом дал согласие на расторжение договора в соответствии с частью 2 статьи 1075 Гражданского кодекса Украины и закрытие счета;

такие действия будут считаться согласием на применение ежемесячной комиссионного вознаграждения, предусмотренного тарифами АО "Сбербанк", и ее уплаты в порядке договорного списания путем удержания из суммы недвижимого вклада, а именно комиссионного вознаграждения за ведение неподвижных вкладов * для текущих счетов физических лиц в национальной валюте и комиссионного вознаграждения за ведение неподвижных вкладов * для вкладных (депозитных) счетов физических лиц ** в национальной валюте.

* кроме арестованных вкладов и частично выплаченных вкладов по наследству;

** для вкладов, по которым вкладчики не могут быть идентифицированы в связи с отсутствием в АО "Ощадбанк" полной и/или достоверной и/или корректной информации о вкладчиках, необходимой для их идентификации.





