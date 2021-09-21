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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 сентября
В Украине за сутки зафиксировано 5 159 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Это в два раза больше по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Так, среди инфицированных 463 ребенка и 129 медработников.
Также за минувшие 24 часа было госпитализировано 1 086 человек, выздоровели 2 156 человек.
За сутки вирус забрал жизни 137 украинцев. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 55 056 летальных исходов.
За сутки протестировано методом ПЦР 30 563 человека, методом ИФА – 7 718 человек, экспресс-тестами – 25 692 человека.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за минувшие 24 часа зарегистрировано во Львовской (518), Харьковской (486), Днепропетровской (422), Одесской (419) областях и в Киеве (399).
За все время пандемии в Украине заболело – 2 355 805 человек; выздоровели – 2 233 573 человек; проведено ПЦР-тестов – 12 515 008.
Суточный прирост новых случаев заражения в регионах:
Киев – 399 случаев;
Винницкая область – 77 случаев;
Волынская область – 134 случая;
Днепропетровская область – 422 случая;
Донецкая область – 346 случаев;
Житомирская область – 82 случая;
Закарпатская область – 79 случаев;
Запорожская область – 202 случая;
Ивано – Франковская область – 96 случаев;
Киевская область – 236 случаев;
Кировоградская область – 15 случаев;
Луганская область – 346 случаев;
Львовская область – 518 случаев;
Николаевская область – 61 случай;
Одесская область – 419 случаев;
Полтавская область – 163 случая;
Ровенская область – 207 случаев;
Сумская область – 139 случаев;
Тернопольская область – 86 случаев;
Харьковская область – 486 случаев;
Херсонская область – 72 случая;
Хмельницкая область – 139 случаев;
Черкасская область – 162 случая;
Черновицкая область – 212 случаев;
Черниговская область – 61 случай.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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