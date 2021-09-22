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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 сентября

22.09.2021 09:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 сентября

В Украине за сутки вновь увеличилось число инфицированных коронавирусом. Если накануне было зарегистрировано 5 159 заразившихся, то на сегодня - уже 6 754 новых подтвержденных случаев COVID-19. Об этом сообщает Минздрав.
Среди заболевших 625 детей и 125 медработников.
Также за минувшие сутки госпитализировано 2 175 человек, болезнь победили 2 095 человек.
За 24 часа вирус унес жизни 105 украинцев. С начала пандемии зафиксирован 55 161 летальный исход.
За сутки протестировано методом ПЦР – 36 642 человек, методом ИФА – 11 347 человек, экспресс-тестами – 34 254 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (774), Днепропетровской (556), Донецкой (460) областях, в Киеве (456), Львовской (449) и Одесской (442) областях.
За все время пандемии в Украине заболело – 2 362 559 человек; выздоровели – 2 235 668 человек; проведено ПЦР-тестов – 12 551 650.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 456 случаев;
Винницкая область – 100 случаев;
Волынская область – 137 случаев;
Днепропетровская область – 556 случаев;
Донецкая область – 460 случаев;
Житомирская область – 179 случаев;
Закарпатская область – 49 случаев;
Запорожская область – 305 случаев;
Ивано-Франковская область – 192 случая;
Киевская область – 219 случаев;
Кировоградская область – 45 случаев;
Луганская область – 295 случаев;
Львовская область – 449 случаев;
Николаевская область – 150 случаев;
Одесская область – 442 случая;
Полтавская область – 134 случая;
Ровенская область – 248 случаев;
Сумская область – 207 случаев;
Тернопольская область – 145 случаев;
Харьковская область – 774 случая;
Херсонская область – 302 случая;
Хмельницкая область – 345 случаев;
Черкасская область – 234 случая;
Черновицкая область – 298 случаев;
Черниговская область – 33 случая.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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