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В Киевской области обстреляли автомобиль советника Зеленского
22.09.2021 12:00
Возле села Лесники Киевской области совершено покушение на первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. Об этом во вторник, 22 сентября, сообщает УП со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По данным издания, его водитель получил три пулевых ранения.
"По словам источников, в машину осуществили выстрелы автоматной очередью. Пострадал водитель первого помощника президента, ему оказывают медицинскую помощь на месте происшествия. Шефир не пострадал. Нападающих ищут. Правоохранители ввели спецоперацию "Сирена", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия находится генпрокурор Ирина Венедиктова.
Информацию о стрельбе подтвердили в полиции, сообщив, что по автомобилю было выпущено около 10 пуль.
Теги: покушение, советник, Зеленский
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