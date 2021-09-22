В Киевской области обстреляли автомобиль советника Зеленского

22.09.2021 12:00

Возле села Лесники Киевской области совершено покушение на первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. Об этом во вторник, 22 сентября, сообщает УП со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, его водитель получил три пулевых ранения.

"По словам источников, в машину осуществили выстрелы автоматной очередью. Пострадал водитель первого помощника президента, ему оказывают медицинскую помощь на месте происшествия. Шефир не пострадал. Нападающих ищут. Правоохранители ввели спецоперацию "Сирена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия находится генпрокурор Ирина Венедиктова.

Информацию о стрельбе подтвердили в полиции, сообщив, что по автомобилю было выпущено около 10 пуль.