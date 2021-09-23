Рада приняла закон об олигархах

23.09.2021 15:00

Верховная Рада на пленарном заседании в четверг, 23 сентября, приняла во втором чтении закон об олигархах. За соответствующий законопроект №5599 президента Владимира Зеленского проголосовали 275 нардепов, сообщает Корреспондент.net.

Согласно документу, олигархом считается тот, кто:

участвует в политической жизни;

имеет значительное влияние на СМИ;

является конечным бенефициарным владельцем монополии, подтверждена стоимость активов лица, превышающая 2 млрд 270 млн.

Решение о признании лица олигархом принимается СНБО на основании представления Кабмина, члена СНБО, НБУ, СБУ или Антимонопольного комитета. Всех олигархов будут вносить в публичный реестр.

В случае попадания в него гражданам запрещается: делать взносы партиям, быть бенефициаром или контроллером СМИ, покупать объекты большой приватизации.

Служащие или чиновники обязаны подавать "декларацию об контактах" в случае встречи с олигархом.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования и вводится в действие через шесть месяцев со дня вступления его в силу. Закон теряет силу через 10 лет со дня введения его в действие.