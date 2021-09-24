Последние новости раздела
- Шмыгаль заявил о готовности Украины к отопительному сезону13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 сентября09:00
- Рада приняла закон об олигархах15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 сентября14:00
- В Киевской области обстреляли автомобиль советника Зеленского12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 сентября09:00
- Украина переходит в "желтую" зону карантина15:00
- "Ощадбанк" вызвал на идентификацию владельцев "неподвижных" вкладов13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 сентября10:00
- КМУ продлил адаптивный карантин до конца года17:00
Шмыгаль заявил о готовности Украины к отопительному сезону
24.09.2021 13:00
Украина готова к отопительному сезону, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 24 сентября. Об этом пишет Корреспондент.net.
"К отопительному сезону страна готова", - сказал он.
Премьер заверил, что тарифы на отопление и горячую воду расти не должны.
"Цены на газ расти не будут, а тарифы на электроэнергию с 1 октября будут уменьшены для большинства граждан, а для остальных останутся неизменными", - добавил Шмыгаль.
Теги: отопительный сезон, готовность, Кабмин
- В Мариуполе один из Центров массовой вакцинации меняет адрес12:00
- На донецкой шахте им. Засядько произошел пожар11:00
- "ПФ ЛНР" объявил горячую линию по льготным пенсиям10:00
- В ООН заявили о росте числа жертв среди мирного населения на Донбассе16:00
- Кабмин разработал схему удаленной идентификации пенсионеров из ОРДЛО12:00
- На Донбассе двое украинских воинов ранены в результате вражеского огня11:00
- В ОРДО с 1 октября подорожает мобильная связь17:00
- Красный Крест доставил в ОРДЛО 37 тонн гуманитарной помощи16:00
- "Укрзализныця" восстановила обычное движение поездов в Донецкой области15:00
- В Мариуполе "Сталевар" убил водителя грузовика14:00
- Шмыгаль заявил о готовности Украины к отопительному сезону13:00
- В Мариуполе один из Центров массовой вакцинации меняет адрес12:00
- На донецкой шахте им. Засядько произошел пожар11:00
- "ПФ ЛНР" объявил горячую линию по льготным пенсиям10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 сентября09:00
- Усик и Джошуа провели первую битву взглядов08:00
- Мариуполь отпразднует День города четырьмя фестивалями17:00
- В ООН заявили о росте числа жертв среди мирного населения на Донбассе16:00
- Рада приняла закон об олигархах15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 сентября14:00
- Горячие цены. Почему тарифы на тепло и воду ползут вверх?09:00
- Как будут работать новые карантинные ограничения?16:00
- Андрей Шевченко после ухода из сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»: Луческу уволят?15:00
- 777 Original – виртуальное казино с розыгрышем прогрессивного джекпота16:00
- Какое оно — общество американской мечты: «Великий Гэтсби»16:00
- Как избавиться от мышей в доме раз и навсегда16:00
- Страсти вокруг большого герба Украины17:00
- Безопасное образование. Как учиться в условиях пандемии?13:00
- Как найти лучшее онлайн казино и подобрать слот поможет рейтинг funslots.top18:00
- Как живется людям с инвалидностью в Украине?12:00
- В ОРДО с 1 октября подорожает мобильная связь
- Кабмин разработал схему удаленной идентификации пенсионеров из ОРДЛО
- В Мариуполе "Сталевар" убил водителя грузовика
- В ОРЛО установили новые тарифы на тепло
- Три человека погибли в ДТП с автобусом Горловка-Белгород
- "Ощадбанк" вызвал на идентификацию владельцев "неподвижных" вкладов
- Завтра часть оккупированного Донецка останется без воды
- В ОРДЛО за сутки заразились коронавирусом почти 1000 человек
- Рада приняла закон об олигархах
- "Укрзализныця" восстановила обычное движение поездов в Донецкой области