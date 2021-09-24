Шмыгаль заявил о готовности Украины к отопительному сезону

24.09.2021 13:00

Украина готова к отопительному сезону, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 24 сентября. Об этом пишет Корреспондент.net.

"К отопительному сезону страна готова", - сказал он.

Премьер заверил, что тарифы на отопление и горячую воду расти не должны.

"Цены на газ расти не будут, а тарифы на электроэнергию с 1 октября будут уменьшены для большинства граждан, а для остальных останутся неизменными", - добавил Шмыгаль.