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Названа общая сумма долга теплопоставщиков Донетчины

28.09.2021 10:00
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Названа общая сумма долга теплопоставщиков Донетчины

Тарифы многих предприятий на Донетчине не покрывают себестоимость затрат. Поэтому долги растут с каждым годом. Об этом сообщает Вільне Радіо.
Еще в прошлом году на каждые 100 грн, уплаченные коммунальному предприятию “Бахмут-Энергия”, приходились 3 грн недостачи. За несколько лет предприятие накопило 70 млн грн долгов.
“Они состоят из 56 млн по населению и 14 млн по бюджетным учреждениям. Это услуги по теплоснабжению, которые мы предоставляли населению и бюджетным учреждениям. Вот это общая разница в тарифах — 70 миллионов — состоит из двух сумм”, — объясняет Свободному радио заместитель директора по финансовым вопросам “Бахмут-Энергии” Сергей Логвинов.
С долгами из-за низких тарифов — все теплопоставщики Донетчины. Самые большие они у “Донецктеплокоммунэнерго” — 1 млрд 257 млн грн. Это в том числе деньги, которые задолжали потребители с временно оккупированных территорий.
Наименьший же долг — у “Теплосети ВМР” из Угледара. Сейчас компания должна 18,5 млн грн.
В общей сложности все предприятия области задолжали 2,65 млрд грн.
В управлении ЖКХ Донецкой области уверяют: всем предприятиям региона компенсируют разницу из государственного бюджета. Когда именно поступят эти деньги пока не сообщается.



Теги: Донбасс, Донецкая область, долг, теплоснабжение
 
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