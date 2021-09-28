Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 сентября

28.09.2021 12:00

В Украине за минувшие сутки выявлено 6 552 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это более чем в два раза превышает вчерашний показатель, сообщает Минздрав во вторник, 28 сентября.

Среди новых заболевших детей – 574, медработников – 165. Также за сутки: госпитализировано – 1 288 человек; летальных случаев – 143; выздоровело – 2 927 человек.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (595), Харьковской (547), Донецкой (528), Запорожской (500), областях и Киеве (461).

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 401 956 человек, выздоровело 2 248 071 человек, летальных случаев – 55 866.

Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Киев - 461

Винницкая область - 93

Волынская - 208

Днепропетровская - 595

Донецкая - 528

Житомирская - 80

Закарпатская - 78

Запорожская - 500

Ивано-Франковская - 131

Киевская - 269

Кировоградская - 18

Луганская - 337

Львовская - 427

Николаевская - 106

Одесская - 431

Полтавская - 206

Ровенская - 218

Сумская - 182

Тернопольская - 134

Харьковская - 547

Херсонская - 82

Хмельницкая - 141

Черкасская - 269

Черновицкая - 415

Черниговская - 96.