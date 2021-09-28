В работе Приват24 произошел сбой

28.09.2021 09:00

В понедельник, 27 сентября, клиенты мобильного приложения Приват24 от ПриватБанка в связи с техническими сбоями не могли войти и авторизоваться. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.

При попытке входа в Приват24 появлялось сообщение "Проводятся регламентные работы".

"К сожалению, сейчас некоторые из наших клиентов сталкиваются с временными техническими сбоями при авторизации и входе в Приват24. Наши специалисты говорят, что проблема в ближайшее время будет ликвидирована. Просим прощения у клиентов за неудобства, связанные с ситуацией", — написал Серга.

Позже он добавил, что временный технический сбой с авторизацией и входом в Приват24 ликвидирован.