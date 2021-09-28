В Украине возобновили выдачу пакетов малыша

28.09.2021 11:00

С 27 сентября родильные дома и центры социальной защиты во всех регионах Украины получат свои бэби-боксы - пакеты малыша. Об этом сообщают "Факты.ICTV".

Заключен договор с производителем пакетов малыша разрешило закупить 53 тыс. комплектов с общей экономией 63 млн гривен для государства. Заключенное соглашение с поставщиком боксов - действует до конца 2021 года.

Из-за несвоевременного проведения тендера весной 2021 года пакетов малыша не было нигде.

В бэби-бокс входят:

упаковка подгузников;

влажные салфетки;

пеленки;

3 шапочки на вырост;

11 боди с коротким рукавом разного размера;

11 боди с длинным рукавом разного размера;

4 пары ползунков и 11 слипов;

4 рубашки и 4 пары носков;

перчатки и 2 слюнявчики;

термометры для воды и для тела;

маникюрные ножницы и расческа;

одеяло, пододеяльник и плед;

матрас;

2 полотенца;

6 игрушек и коврик;

мягкая книжка;

кремы и мыло;

коробка-колыбель.

Пакет малыша — это государственная единовременная поддержка семей, в которых родился ребенок. В него входят самые необходимые вещи для младенцев в первые месяцы жизни.

Единственным основанием для выдачи бэби-бокса — факт рождения живого ребенка. Получить Пакет малыша можно в любом государственном или частном учреждении здравоохранения.

Стоимость и наполнения набора менялись в течение трех лет.

Сейчас стоимость пакета малыша — это три прожиточных минимума для детей до шести лет, то есть 5 763 грн.