Последние новости раздела
- Кабмин утвердил Стратегию деоккупации Крыма15:00
- В Кабмине назвали три этапа внедрения накопительных пенсий14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 сентября09:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 сентября12:00
- В Украине возобновили выдачу пакетов малыша11:00
- В работе Приват24 произошел сбой09:00
- Опубликован проект приказа МОЗ об обязательной вакцинации15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 сентября10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 сентября11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 сентября13:00
Кабмин утвердил Стратегию деоккупации Крыма
29.09.2021 15:00
Правительство утвердило Стратегию деоккупации Крыма. Соответствующее решение было принято в ходе сегодняшнего заседания Кабмина, информирует Телеграм-канал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
"Документ станет комплексной дорожной картой по возврату украинского Крыма. Как было отмечено, "Крымская платформа" - это не разовое мероприятие. Мы приветствуем комплексные документы, содержащие подробные шаги деоккупации, привлекаем к этому вопросу лучших экспертов и аналитиков со всего мира. Мы также работаем с нашими партнерами и в рамках международных организаций, чтобы тема Крыма постоянно была в мировой повестке дня", - отметил Шмыгаль.
Теги: Крым, стратегия, Кабмин, деоккупация
Читайте также:
- В Кабмине рассказали сколько РФ вывезла заводов из Донбасса и Крыма
- Президент поручил разработать законопроект о получении пенсий жителями ОРДЛО и Крыма
- Кабмин вынес постановление, касающееся пенсионеров из ОРДЛО
- Кабмин освободил от самоизоляции жителей ВОТ, желающих вакцинироваться в Украине
- Украина "без обсуждения" разорвала соглашение с Россией по экспорту военной продукции: Кабмин принял важное решение
- Кабмин поддержал полную блокаду оккупированных территорий
- СБУ завершила расследование по "делу Семенченко"13:00
- "Госбанк ЛНР" увеличил сумму кредита для бюджетников12:00
- Двое украинских воинов ранены в результате российского обстрела на Донбассе11:00
- В "ДНР" назвали количество вакцинированных от коронавируса10:00
- В центре Мариуполя установили часы с курантами17:00
- В ТКГ началась работа в профильных подгруппах15:00
- Пожар на шахте им. Засядько не могут потушить пятые сутки14:00
- В ОРДО предложили жителям бесплатное COVID-тестирование13:00
- Названа общая сумма долга теплопоставщиков Донетчины10:00
- За минувшие сутки - 8 нарушений "тишины" на Донбассе, один воин ВСУ ранен08:00
- Кабмин утвердил Стратегию деоккупации Крыма15:00
- В Кабмине назвали три этапа внедрения накопительных пенсий14:00
- СБУ завершила расследование по "делу Семенченко"13:00
- "Госбанк ЛНР" увеличил сумму кредита для бюджетников12:00
- Двое украинских воинов ранены в результате российского обстрела на Донбассе11:00
- В "ДНР" назвали количество вакцинированных от коронавируса10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 сентября09:00
- Шахтер сыграл вничью с Интером (ВИДЕО)08:00
- В центре Мариуполя установили часы с курантами17:00
- Больше возможностей для общин. Что изменилось в законе про транспорт?16:00
- Больше возможностей для общин. Что изменилось в законе про транспорт?16:00
- Горячие цены. Почему тарифы на тепло и воду ползут вверх?09:00
- Как будут работать новые карантинные ограничения?16:00
- Андрей Шевченко после ухода из сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»: Луческу уволят?15:00
- 777 Original – виртуальное казино с розыгрышем прогрессивного джекпота16:00
- Какое оно — общество американской мечты: «Великий Гэтсби»16:00
- Как избавиться от мышей в доме раз и навсегда16:00
- Страсти вокруг большого герба Украины17:00
- Безопасное образование. Как учиться в условиях пандемии?13:00
- Как найти лучшее онлайн казино и подобрать слот поможет рейтинг funslots.top18:00
- Стали известны дальнейшие планы РФ в отношении ОРДЛО
- В Кремле заявили о готовности Путина встретиться с Зеленским
- Гороскоп на неделю с 27 сентября по 3 октября
- В ОРДО предложили жителям бесплатное COVID-тестирование
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром в понедельник 27 сентября
- Опубликован проект приказа МОЗ об обязательной вакцинации
- Возле ж/д вокзала Луганска появилась остановка автобусов до закрытого КПВВ "Счастье"
- Пожар на шахте им. Засядько не могут потушить пятые сутки
- В Мариуполе 32 семьи переселенцев получили ключи от квартир
- Усик отобрал у Джошуа четыре чемпионских пояса (ВИДЕО)