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Кабмин утвердил Стратегию деоккупации Крыма

29.09.2021 15:00
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Кабмин утвердил Стратегию деоккупации Крыма

Правительство утвердило Стратегию деоккупации Крыма. Соответствующее решение было принято в ходе сегодняшнего заседания Кабмина, информирует Телеграм-канал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
"Документ станет комплексной дорожной картой по возврату украинского Крыма. Как было отмечено, "Крымская платформа" - это не разовое мероприятие. Мы приветствуем комплексные документы, содержащие подробные шаги деоккупации, привлекаем к этому вопросу лучших экспертов и аналитиков со всего мира. Мы также работаем с нашими партнерами и в рамках международных организаций, чтобы тема Крыма постоянно была в мировой повестке дня", - отметил Шмыгаль.



Теги: Крым, стратегия, Кабмин, деоккупация
 
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